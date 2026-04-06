SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Forças de Israel mataram nesta segunda-feira (6) o general Majid Khademi, chefe de inteligência da poderosa Guarda Revolucionária, principal ente do regime islâmico do Irã. Ele foi morto em um bombardeio no começo da manhã em Teerã.

Com isso, a face de decapitação do regime da campanha militar liderada pelos Estados Unidos segue nas mãos principalmente de Israel, que na aurora da guerra matou o líder supremo, Ali Khamenei, e dezenas de chefes militares e políticos em Teerã.

Mojtaba Khamenei, que substituiu o pai como líder, escreveu no X que a "assassinatos e crimes" não irão afetar as Forças Armadas do país. Ele ainda não fez aparições ao vivo ou na TV, o que alimenta especulações acerca de seu estado de saúde -o aiatolá foi ferido no ataque que matou o antecessor.

A teocracia, por ora, sobrevive, com todos os assassinados sendo substituídos. Mas analistas apontam que a prática, conhecida no jargão militar como "cortar grama", acaba por enfraquecer as estruturas políticas.

O Hamas palestino e Hezbollah libanês não se recuperaram ainda do ataque à suas lideranças por Israel nos embate posteriores aos ataques terroristas do 7 de outubro de 2023.

A mais recente ação contra um alvo graduado no Irã havia sido a morte do chefe da Marinha da Guarda, responsável pelo fechamento do estratégico estreito de Hormuz, no dia 26 passado. O próprio comandante da entidade militar, Mohammad Papkour, morreu no primeiro dia da guerra, 28 de fevereiro.

Além de Khamenei e comandantes militares, o Estado judeu também matou o principal nome político do país persa, Ali Larijani, então chefe do Conselho de Segurança Nacional do Irã. Ele era visto como um linha-dura, mas também o nome mais apto a conduzir negociações para tentar encerrar o conflito.

Nesta segunda, Israel seguiu com ataques a alvos no Irã e no Líbano, país onde mira o grupo Hezbollah, que entrou na guerra ao lado dos aiatolás.

Na mão inversa, a retaliação iraniana deixou ao menos cinco feridos nesta segunda na região de Tel Aviv, centro econômico israelense. Em Haifa (norte), quatro corpos foram retirados de um prédio destruído no domingo.

QUAIS AS FIGURAS IMPORTANTES DO IRÃ MORTAS PELOS EUA E ISRAEL

**Ali Khamenei**

O aiatolá era líder supremo do país desde 1989 e construiu um controle férreo sobre o Irã enquanto consolidava a hostilidade em relação aos EUA e Israel. Foi morto aos 86 anos em um ataque aéreo americano-israelense contra seu complexo em 28 de fevereiro.

**Ali Larijani**

Secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional e veterano articulador político, foi morto aos 67 anos em um ataque aéreo americano-israelense na área de Pardis em 17 de março, junto com seu filho e um de seus assessores, segundo a mídia iraniana.

Ex-comandante da Guarda Revolucionária e negociador nuclear, ele era um conselheiro próximo do Líder Supremo assassinado e desempenhou um papel importante na formulação da política de segurança e externa do Irã.

**Esmail Khatib**

Ministro da Inteligência do Irã, foi morto em um ataque israelense em 18 de março. Clérigo e político linha-dura, trabalhou no gabinete do aiatolá Ali Khamenei e foi seu pupilo, antes de assumir o comando do aparato de inteligência civil em agosto de 2021.

**Ali Shamkhani**

Conselheiro próximo de Ali Khamenei e figura-chave na formulação de políticas de segurança e nucleares do Irã, foi morto em ataques americano-israelenses em Teerã em 28 de fevereiro.

Ele havia sobrevivido anteriormente a um ataque contra sua casa durante a guerra de 12 dias entre Israel e Irã em junho de 2025.

**Mohammad Pakpour**

Comandante-chefe da Guarda Revolucionária, foi morto nos ataques de 28 de fevereiro em Teerã, segundo a mídia estatal iraniana. Ele ascendeu nas fileiras militares depois que seu antecessor Hossein Salami foi morto nos ataques de 2025.

**Aziz Nasirzadeh**

Ministro da Defesa do Irã e oficial de carreira da força aérea, foi morto na mesma onda de ataques de 28 de fevereiro. Ele desempenhou um papel fundamental no planejamento militar e na política de defesa.

**Abdolrahim Mousavi**

Chefe do Estado-Maior das forças armadas do Irã, também foi morto em 28 de fevereiro. Ele era responsável por coordenar os ramos militares do Irã e supervisionar as forças convencionais.

**Gholamreza Soleimani**

Comandante da força paramilitar Basij do Irã, foi morto em ataques americano-israelenses em 17 de março, segundo a mídia estatal iraniana. Oficial sênior da Guarda Revolucionária, ele liderava a força central para a segurança interna e a aplicação da autoridade estatal.

**Behnam Rezaei**

Chefe de inteligência da marinha da Guarda Revolucionária, foi morto em um ataque israelense na cidade portuária de Bandar Abbas em 26 de março, segundo o exército israelense, que afirmou que ele era responsável por coletar informações sobre países da região.

**Alireza Tangsiri**

Comandante da marinha da Guarda Revolucionária, morreu por ferimentos causados em ataque israelense em Bandar Abbas em 26 de março.