SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A cidade de Arenillas, no interior da Espanha, está à procura de famílias interessadas em se mudar para o local em troca de moradia e trabalho. A iniciativa faz parte de um programa de povoamento da região e tem despertado grande interesse.

Localizada na província de Sória, a mais de 200 km de Madri, Arenillas é uma das cidades menos povoadas do país. Atualmente, conta com apenas 28 moradores registrados, e a principal atividade econômica é a pecuária.

Diante disso, a Câmara Municipal decidiu buscar pessoas interessadas em se estabelecer no local. O foco é em casais com filhos em idade escolar, como parte do objetivo de revitalizar a cidade.

O programa oferece moradia gratuita em casas disponíveis no município. Além disso, disponibiliza transporte gratuito para as crianças até a escola mais próxima, localizada a 20 km, no município de Berlanga de Duero.

Em termos de emprego, os selecionados podem trabalhar na área de construção, contribuindo para a manutenção e reabilitação de imóveis e edifícios locais. Outra opção é atuar no único bar da cidade, espaço comunitário que também busca estreitar os laços entre os moradores.

Os interessados devem entrar em contato com a Prefeitura e preencher um formulário com informações básicas, como composição familiar, residência atual e experiência profissional. Também precisam justificar quais são as razões para a mudança.

Em entrevista ao Diario de Sória, Sonia Tobaruela, prefeita de Arenillas, afirmou que o programa recebeu uma avalanche de inscrições. Logo após o anúncio, mais de 5 mil e-mails de interessados já haviam chegado.

Segundo a prefeita, a maioria dos candidatos atualmente reside em países da América Latina - como México, Chile e Argentina -, além de alguns provenientes da Europa. Algumas famílias até visitaram a cidade pessoalmente para conhecer melhor o programa.

A análise do perfil dos candidatos é essencial. Para se mudar, é necessário possuir autorização de residência na Espanha, atender aos critérios e estar realmente disposto a viver e trabalhar em uma zona rural e isolada, sem lojas e com o hospital mais próximo a 80 km. A triagem inclui uma visita imersiva para conhecer a cidade antes da mudança definitiva.

A prefeita destaca que, durante o verão, Arenillas recebe muitos turistas e nômades, fazendo a população local subir para cerca de 300 pessoas, tornando a cidade mais agitada. Nesse período, o trabalho no bar é intensificado. No inverno, a prioridade recai sobre a construção e a revitalização dos edifícios.

Arenillas não é a única cidade a aderir a esse tipo de programa. O jornal local El Debate aponta que outros municípios rurais de Sória, como Bératon, também participam da iniciativa.

Vale destacar, no entanto, que a experiência pode ser desafiadora. A primeira família que chegou a Bératon não se adaptou e deixou a cidade pouco tempo depois.