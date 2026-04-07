SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Guarda Revolucionária do Irã (IRGC, na sigla em inglês) ameaçou hoje causar uma destruição global após Donald Trump subir o tom e dizer que "toda civilização iraniana vai morrer".

Corporação declarou que um ataque relâmpago do Irã "remodelaria o planeta". As declarações foram dadas pelo porta-voz Ibrahim Thul-Fiqari em uma sequência de publicações no X.

IRGC pede ainda que governo americano não "teste a paciência". "Seus abrigos fortificados são seus caixões prontos; nenhuma profundidade pode protegê-los de nossa ira devastadora. Portanto, não testem uma paciência que se transformou em furacão."

"EUA arderão em um inferno ainda maior na região", afirma. Thul-Fiqari diz que isso pode ocorrer caso Washington dê qualquer "passo perigoso" em meio ao conflito. "Temos o poder do Criador que transformará suas cidades em escombros num piscar de olhos", acrescentou.

"Faremos a terra tremer sob seus tronos", disse Ibrahim Thul-Fiqari, porta-voz da Guarda.

Guarda diz ter passado a fase do diálogo. Segundo o órgão, os militares iranianos agora estão prontos para "erradicação e aniquilação total". Junto a isso, foi publicado um vídeo de funcionários em uma suposta sala de comando.

Donald Trump disse que "algo revolucionário" pode acontecer nesta noite, quando o prazo dado pelos EUA para a reabertura do Estreito de Hormuz acaba. No domingo, ele afirmou que o limite para reabertura do canal será às 20h de hoje na Costa Leste dos EUA (21h de Brasília e 3h30 no Irã).

Presidente publicou nova ameaça na rede social Truth nesta manhã. Ele mencionou que o país terá "uma mudança de regime completa" e que este será "um dos momentos mais importantes" da história, além de dizer que uma "civilização toda vai morrer".

Subida de tom e ameaça de mudança de regime acontece um dia após Trump falar que o novo comando do Irã estava "cooperando". O republicano tem variado o discurso sobre a guerra, em momentos acenando para um acordo e em outros momentos ameaçando a nação, atacada desde 28 de fevereiro pelos Estados Unidos e por Israel.

Irã tem desafiado ultimato dado pelo presidente americano, dizendo ter capacidade para mais seis meses de guerra. "Estamos prontos para lutar por mais seis meses", declararam oficiais da Guerra Revolucionária iraniana, segundo informações da agência de notícias RFI.