SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A China vetou nesta terça-feira (7), no Conselho de Segurança da ONU, uma resolução apresentada pelo Bahrein para permitir o uso da força para proteger a navegação comercial no estreito de Hormuz. A via marítima está bloqueada pelo Irã desde o início da guerra com os Estados Unidos e Israel.

A proposta tinha como objetivo reforçar a segurança da navegação em uma das rotas marítimas mais estratégicas do mundo, por onde passam cerca de 20% do petróleo mundial.

Bahrein, com apoio de outras nações do Golfo e de Washington, já havia retirado uma referência explícita à aplicação obrigatória da resolução, em uma tentativa de contornar objeções de membros como Rússia e China, que têm poder de veto. O esforço, porém, não foi suficiente para impedir o veto da proposta.

Uma resolução do Conselho de Segurança exige pelo menos nove votos favoráveis e nenhum veto dos cinco membros permanentes: Reino Unido, China, França, Rússia e EUA.Com o veto de Pequim, a resolução não pôde avançar, evidenciando divisões entre os membros do principal órgão da ONU.