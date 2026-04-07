SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um gesto de gentileza transformou a aposentadoria de um entregador de pizzas nos Estados Unidos em uma história viral de solidariedade. Dan Simpson, 68, já arrecadou mais de US$ 106 mil (cerca de R$ 546 mil) em doações depois que um vídeo mostrou que ele saiu de sua rota de entrega para comprar um refrigerante que estava em falta no pedido de um cliente.

O episódio aconteceu em 27 de março, em Boise, no estado de Idaho. Simpson trabalha como entregador da rede Domino's e havia recebido um pedido que incluía uma Coca-Cola Diet. Ao chegar ao restaurante para retirar o pedido, descobriu que o produto estava em falta.

Sem conseguir contato com o cliente para saber se ele queria outro refrigerante, o entregador decidiu resolver a situação por conta própria. Ele foi até uma loja de conveniência e comprou duas garrafas para completar a entrega.

O cliente, Brian Wilson, registrou o momento pela câmera de segurança da casa e publicou as imagens nas redes sociais. No vídeo, Simpson explica o que aconteceu. "Eu passei em uma loja para pegar a bebida", diz o entregador. Wilson responde surpreso: "Ah, você não precisava fazer isso". O cliente chegou a perguntar se poderia aumentar a gorjeta, mas Simpson recusou. "Oh, você não precisa. Já é uma boa gorjeta", respondeu o entregador no vídeo que viralizou nas redes.

O gesto ganhou repercussão rapidamente após ser publicado no TikTok. O vídeo acumulou centenas de milhares de visualizações e chamou a atenção de internautas que se emocionaram com a atitude do entregador. Com a repercussão crescente nas redes sociais, a história passou a ser compartilhada por milhares de usuários, que elogiaram a postura do trabalhador.

Simpson afirmou que ficou surpreso com toda a atenção. "Isso não pode ser real", disse ele ao jornal Idaho Statesman, lembrando que verificava o celular repetidamente enquanto via as doações chegarem.

Tocado pela atitude, Brian Wilson decidiu criar uma campanha no site GoFundMe para agradecer ao entregador. A iniciativa rapidamente mobilizou pessoas de diferentes lugares que passaram a contribuir com pequenas e grandes doações.

Na página da campanha, Wilson explicou por que a atitude de Simpson foi tão marcante. "À primeira vista, pode parecer um gesto pequeno, mas para nós significou muito mais do que isso. Esse tipo de consideração e cuidado pessoal parece tão raro hoje em dia", afirmou.

Simpson trabalha há anos fazendo entregas e estava prestes a se aposentar. "Ele trabalha na Domino's como segundo emprego há 14 anos e vai se aposentar em poucas semanas".

Wilson contou ainda que a atitude teve um impacto ainda maior para sua família. "Minha esposa e eu temos deficiência visual, então sair rapidamente para comprar algo na loja não é algo simples ou fácil para nós", afirmou ele ao New York Post. "O que pode ter parecido um pequeno inconveniente para ele resolver fez uma enorme diferença para nós".

A campanha cresceu rapidamente nos dias seguintes. De acordo com o site East Idaho News, as doações aumentaram conforme a história se espalhou pela internet. Até a produção dessa matéria, o valor arrecadado já ultrapassa US$ 106 mil (correspondente a mais de R$ 540 mil), segundo a página do GoFundMe. A arrecadação deve permanecer aberta até 30 de abril, data em que Simpson pretende se aposentar.

Mesmo com toda a repercussão, o entregador minimizou o gesto que de início à história. "Dizem que eu fui além, mas, pelo amor de Deus, não foi nada demais", disse Simpson ao Idaho Statesman.

Após anos trabalhando em dois empregos, Simpson agora planeja aproveitar a aposentadoria com mais tranquilidade. Em entrevista ao Idaho Statesman, ele disse que pretende usar parte do dinheiro para viajar e conhecer as famosas sequoias gigantes da Califórnia. "Bem, agora talvez eu vá para o Havaí", brincou. "Na verdade, eu preferia ir para Melba (cidade em Idaho)."