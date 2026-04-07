Com vetos dos membros permanentes China e Rússia, o Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) rejeitou projeto de resolução apresentado pelo Bahrein, em nome dos países do Golfo Pérsico, que condenava o fechamento do Estreito de Ormuz pelo Irã.
O texto apresentado criticava apenas as retaliações iranianas, sem citar as agressões dos Estados Unidos (EUA) e Israel, defendendo a soberania dos países do Golfo, sem citar a integridade territorial ou independência política do Irã.
O projeto ainda afirmava o direito de os Estados-Membros, em conformidade com o direito internacional, de defenderem suas embarcações contra ataques e provocações, incluindo aquelas que prejudicam os direitos e liberdades de navegação.
Onze membros do Conselho votaram a favor do projeto de resolução, são eles: Bahrein, EUA, Reino Unido, França, Dinamarca, Grécia, Panamá, Libéria, Letônia e Congo. A Colômbia e o Paquistão se abstiveram.
Ao defender a aprovação do texto, o Bahein - que estava representando Kuwait, Omã, Catar, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Jordânia afirmou que o Irã não teria o direito de fechar o Estreito de Ormuz, por onde transitam cerca de 20% do petróleo e gás mundiais.
A não adoção desta resolução envia um sinal errado ao mundo, aos povos do mundo um sinal de que as ameaças às vias navegáveis internacionais podem passar sem qualquer ação decisiva da comunidade internacional, disse o ministro das Relações Exteriores do Bahrein, Abdullatif bin Rashid Al Zayani.
Segundo o direito internacional, o uso da força só pode ser exercido pelos Estados se aprovado no Conselho de Segurança da ONU ou em casos de autodefesa.
Arte/EBC
Irã
O Irã fechou o Estreito de Ormuz em retaliação à agressão sofrida por Israel e EUA, prometendo manter o canal fechado para os países hostis à República Islâmica.
O embaixador de Teerã, Amir Saeid Iravani, disse que o objetivo do projeto do Bahrein é punir a vítima por defender sua soberania e seus interesses nacionais vitais no Golfo Pérsico e no Estreito de Ormuz, ao mesmo tempo que oferece cobertura política e jurídica para futuros atos ilegais dos agressores.
Iravani acrescentou que, na essência, esse foi um projeto dos EUA e que Washington e Tel-Aviv devem assumir a total responsabilidade pelo sofrimento que infringiram, assegurando que embarcações não hostis poderão passar livremente pelo Estreito.
Rússia
Embaixador da Rússia Vassily Nebenzia- Arquivo/REUTERS/Eduardo Munoz/Proibida reprodução
O embaixador russo Vassily Nebenzia afirmou que o texto apresentado ao Conselho de Segurança tem abordagem fundamentalmente errônea e perigosa para a situação na região.
Para o diplomata de Moscou, o texto do Bahrein apresenta o Irã como única fonte de tensões regionais, sem mencionar os ataques ilegais dos EUA e de Israel, lembrando que a interpretação vaga e abrangente da Resolução 1973 de 2011 prejudicou a Líbia.
Naquele ano, o Conselho autorizou uso da força contra o governo líbio de Muammar Gaddafi sob a alegação de proteger civis, levando a sua queda. Desde então, a Líbia não tem um governo unificado e o controle territorial é fragmentado por grupos muitas vezes rivais.
Nebenzia acrescentou que Russa e China em breve apresentarão uma resolução alternativa. Nosso projeto será conciso, equitativo e equilibrado, afirmou.
China
Por sua vez, a China destacou que o projeto de resolução não conseguiu captar as causas profundas e o quadro completo do conflito de forma abrangente e equilibrada, disse o embaixador Fu Cong.
O diplomata chinês acrescentou que o Conselho de Segurança não deve se precipitar na votação de um projeto de resolução quando sérias preocupações foram levantadas por seus membros.
Fu Cong disse que a China tem o compromisso de abordar a situação de forma adequada, combatendo suas causas profundas.
Esta guerra nunca deveria ter acontecido, acrescentou, culpando os EUA e Israel como instigadores e instando-os a cessar com as ações militares ilegais. Fu Cong também pediu ao Irã que interrompa seus ataques.
EUA
O representante dos Estados Unidos no Conselho de Segurança da ONU destacou que o Estreito de Ormuz é vital demais para o mundo para ser usado como refém, bloqueado ou instrumentalizado por qualquer Estado, disse o embaixador Michael Waltz.
Os EUA se solidarizam com os povos do Golfo e acusaram a China e a Russa de se alinharem a um regime que busca intimidar o Golfo para subjugá-lo.
Após a agressão dos EUA e de Israel contra o Irã, o país persa passou a retaliar bases militares dos norte-americanos e infraestruturas energéticas sediadas nos países do Golfo. Teerã justifica que essas nações fazem parte da guerra ao permitirem que os agressores usem seu território e espaço aéreo para ataques contra o Irã.