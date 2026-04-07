SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma tradicional atividade de Páscoa terminou de forma inesperada e perturbadora na Califórnia, nos Estados Unidos.

Uma família encontrou o que mais tarde foi confirmado pelas autoridades como restos humanos parcialmente enterrados no solo. O caso aconteceu durante uma caça a ovos de Páscoa em um parque de Long Beach. Policiais e especialistas forenses foram mobilizados e uma investigação foi aberta.

A descoberta ocorreu na tarde de domingo (5), no DeForest Park, na cidade de Long Beach. Segundo as autoridades, uma família participava de uma caça aos ovos de Páscoa quando encontrou os restos no local, que fica próximo a uma trilha usada por moradores para caminhadas e exercícios.

Relatos indicam que crianças procuravam ovos coloridos espalhados pelo parque quando se depararam com o que parecia ser um crânio parcialmente enterrado. A polícia foi acionada imediatamente após a descoberta.

Crânio e mandíbula foram recolhidos para análise. De acordo com o Los Angeles County Department of Medical Examiner, equipes especializadas foram acionadas para recuperar o material. Em nota oficial, o órgão informou que sua equipe de resposta especial "recuperou um crânio humano e uma mandíbula e levou os restos ao Centro de Ciências Forenses para exames adicionais".

Até o momento, as autoridades não conseguiram determinar sexo, idade ou causa da morte, e a investigação segue em andamento. Imagens aéreas feitas por equipes de televisão mostraram uma tenda branca de investigação montada no parque, com ovos de Páscoa coloridos espalhados pelo caminho onde ocorria a atividade infantil.

Moradores da região disseram ter ficado chocados com a descoberta em um local considerado tranquilo e frequentado por famílias. "Sinto muito por quaisquer crianças que tenham visto isso. Parece algo muito ruim", afirmou Fernando Guzman à ABC7 Los Angeles.

Outro morador, Gabriel Rivas, relatou surpresa com o ocorrido em uma área que costuma ser considerada segura para caminhadas. "Minha namorada e eu passamos por aqui o tempo todo para caminhar e correr. Sempre sentimos que é uma trilha segura, então, foi surpreendente", disse ao mesmo veículo.

A descoberta ocorreu a poucos metros da entrada da trilha do parque, reforçando o impacto causado entre moradores que utilizam o espaço diariamente. As autoridades seguem trabalhando para identificar a origem dos restos mortais e esclarecer as circunstâncias da morte. Até agora, não há confirmação de quanto tempo o crânio estava no local.