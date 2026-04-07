BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Imagens divulgadas pela agência semi-estatal Fars, no Irã, mostram iranianos fazendo correntes humanas em torno de usinas de energia nas províncias de Tabriz, Kazerun e Cuzistão nesta terça-feira, horas antes do fim do ultimato dado por Donald Trump para um acordo com os Estados Unidos.l

Mais cedo, o regime iraniano havia pedido à população que fizesse ações do tipo para proteger as usinas do país. O vice-ministro dos Esportes do país, Alireza Rahimi, convocou artistas e atletas para participarem da iniciativa. "Estaremos de mãos dadas para dizer: atacar infraestrutura pública é um crime de guerra", disse ele em entrevista.

As imagens mostram centenas de pessoas lado a lado agitando bandeiras da República Islâmica e cantando. Sites especializados afirmam que a usina em Kazerun, que conta com três altas torres de resfriamento, tem capacidade produtiva de cerca de 1.372 megawatts.

Trump fez um ultimato a Teerã para a reabertura do estreito de Hormuz, bloqueado pelo Irã e por onde passam cerca de 20% do petróleo mundial. Nos últimos dias, o republicano vem reforçando o prazo que deu à liderança persa: esta terça, 21h, pelo horário de Brasília.

O presidente americano também disse que, caso não haja acordo até lá, "todas as pontes e todas as usinas de energia" do Irã serão destruídas a partir de 1h de quarta (8). "Uma civilização inteira morrerá esta noite, para nunca mais ser ressuscitada. Eu não quero que isso aconteça, mas provavelmente acontecerá", escreveu na plataforma Truth Social.