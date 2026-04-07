SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As Forças Armadas de Israel realizaram uma nova onda de ataques contra a infraestrutura do Irã, segundo informou hoje a mídia estatal local.

Bombardeios ocorreram em cidades portuárias. Os ataques foram feitos contra fábricas petroquímicas em Asaluyeh e Mahshahr, zonas industriais mais estratégicas do Irã, localizadas no sul do país, na costa do Golfo Pérsico.

Fábrica de alumínio também foi atacada. A empresa está localizada em Arak, capital da província de Markazi, no noroeste do Irã, segundo informou um alto funcionário do regime iraniano. Ainda não há informações sobre número de feridos e mortos.