SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O exército de Israel ordenou a saída imediata de moradores da cidade de Tiro, no sul do Líbano, antes de um novo ataque militar à região.

O Exército israelense exigiu que os moradores da cidade libanesa de Tiro saiam de suas casas imediatamente. Os militares ordenaram a fuga para o norte do rio Zahrani e alertaram que vão atacar a região.

A ordem de evacuação ocorre em meio a incertezas sobre um acordo de paz. Há dúvidas se o cessar-fogo de duas semanas entre Estados Unidos e Irã abrange os ataques de Israel no Líbano.

O gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu confirmou a suspensão dos ataques ao Irã por duas semanas, mas confirmou que a trégua militar não se aplica ao Líbano. O comunicado oficial deixou claro que a decisão exclui as operações militares no território libanês.

A agência de notícias estatal libanesa NNA relatou a continuidade dos bombardeios no sul do país. Um ataque aéreo na madrugada de hoje contra um prédio perto de um hospital matou quatro pessoas, de acordo com a Reuters.

A imprensa estatal libanesa também registrou ataques contra outras cidades e um posto médico. Esses bombardeios deixaram feridos e confirmaram a manutenção da ofensiva de Israel na região.

DIVERGÊNCIAS SOBRE A TRÉGUA

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirma que o Líbano está fora do acordo. Ele diz apoiar a decisão de Trump de suspender os ataques ao Irã, mas ressalta que a trégua não vale para o território libanês.

O primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, apresenta uma versão diferente. Ele diz nas redes sociais que Estados Unidos, Irã e aliados concordaram com um cessar-fogo imediato "em todos os lugares, incluindo o Líbano e outros locais".

A mídia de Israel também chegou a noticiar uma paralisação mais ampla. O site de notícias Ynet relatou anteriormente que a pausa nas operações incluiria o Líbano, o que contraria a fala recente de Netanyahu.