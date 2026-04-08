SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O líder da oposição israelense, Yair Lapid, classificou como um desastre diplomático o acordo de cessar-fogo com o Irã e criticou o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

Yair Lapid afirmou que Israel ficou de fora de decisões essenciais para a própria segurança nacional. "Nunca houve um desastre diplomático como este em toda a nossa história", disse o político no X, antigo Twitter.

O líder da oposição elogiou o trabalho dos militares, mas apontou falhas estratégicas no governo. "Netanyahu falhou diplomaticamente, falhou estrategicamente e não atingiu nenhum dos objetivos que ele próprio estabeleceu", completou Lapid.

A oposição avalia que a postura do primeiro-ministro causou prejuízos de longo prazo ao país. Segundo Lapid, levará anos para reparar os danos causados pela arrogância, negligência e falta de planejamento do governo atual.

TRÉGUA COM IRÃ

O governo de Israel declarou apoio à suspensão dos bombardeios contra o Irã. O acordo prevê uma pausa de duas semanas nos ataques.

A pausa exige a reabertura imediata do Estreito de Hormuz pelo governo iraniano. A trégua também condiciona a suspensão dos ataques à interrupção de agressões contra os Estados Unidos, Israel e países vizinhos.

O gabinete de Netanyahu declarou apoio aos esforços americanos para conter as ameaças do Irã. Em nota, o governo israelense afirmou que apoia a ação para garantir que Teerã não represente risco nuclear, de mísseis ou terrorista.

O gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu confirmou a suspensão dos ataques ao Irã por duas semanas, mas confirmou que a trégua militar não se aplica ao Líbano. O comunicado oficial deixou claro que a decisão exclui as operações militares no território libanês.

A posição de Israel contraria a declaração do primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif. Ele havia afirmado antes que o acordo de paz incluía o fim da campanha israelense no Líbano.

O Exército israelense exigiu que os moradores da cidade libanesa de Tiro saiam de suas casas imediatamente. Os militares ordenaram a fuga para o norte do rio Zahrani e alertaram que vão atacar a região.

A agência de notícias estatal libanesa NNA relatou a continuidade dos bombardeios no sul do país. Um ataque aéreo na madrugada de hoje contra um prédio perto de um hospital matou quatro pessoas, de acordo com a Reuters.

A imprensa estatal libanesa também registrou ataques contra outras cidades e um posto médico. Esses bombardeios deixaram feridos e confirmaram a manutenção da ofensiva de Israel na região.

Condições do acordo com o Irã

O momento exato para o início do cessar-fogo com os iranianos ainda não está definido. A imprensa israelense afirma que a trégua começa assim que o governo do Irã reabrir o estreito.

O governo de Israel espera que os ataques iranianos continuem até a reabertura do canal. Enquanto essa exigência não for atendida, o acordo de suspensão dos ataques não entra em vigor de forma integral.