SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, afirmou que o cessar-fogo de duas semanas na guerra contra o Irã não inclui o Líbano, e Tel Aviv continuou bombardeando o país vizinho nesta quarta-feira (8).

O Líbano foi arrastado para o conflito após o grupo Hezbollah, aliado de Teerã, ter atacado o Estado judeu em retaliação. O sul do país voltou a ser ocupado por Israel, que por sua vez bombardeia também a capital Beirute e outras áreas do vizinho ao norte.

O presidente do Líbano, Joseph Aoun, afirmou nesta quarta que espera que o país seja incluído na trégua.

O Hezbollah pediu que os moradores deslocados devido ao conflito devem evitar retornar para suas casas antes que um acordo de cessar-fogo com o Líbano seja anunciado.

"Não se dirijam às aldeias, cidades e áreas visadas no sul, no Vale do Bekaa e nos subúrbios ao sul de Beirute antes da declaração oficial e final de cessar-fogo no Líbano", afirmou o grupo. O Hezbollah disse estar "próximo de uma vitória histórica", sem dar detalhes.

O presidente dos EUA, Donald Trump, recuou novamente e aceitou na terça-feira (7) uma proposta feita pelo Paquistão para um cessar-fogo do conflito iniciado em 28 de fevereiro. Antes de aceitar o acordo, o americano falou ameaçou obliterar a infraestrutura civil do Irã e disse que "uma civilização inteira" morreria naquela noite.

Em postagem na rede Truth Social, Trump disse que sua decisão se baseou no compromisso de que o Irã reabra o estreito Hormuz durante a trégua ?Teerã disse que o fará por duas semanas "em coordenação com as Forças Armadas" iranianas.

O regime iraniano, por sua vez, confirmou que as negociações com os EUA acontecerão na capital paquistanesa, Islamabad, a partir da próxima sexta-feira (10). O primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, publicou o convite às delegações.

O país persa reforçou que as negociações não significam o fim imediato da guerra e que este somente será aceito quando os detalhes do plano de dez pontos forem finalizados. Ainda de acordo com a imprensa, o texto também prevê a "suspensão de todas as sanções, o pagamento de indenização integral ao Irã e a liberação de todos os ativos iranianos congelados".