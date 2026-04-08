SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A mudança de tom do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao anunciar um cessar-fogo com o Irã, fez a sigla "TACO" ("Trump Sempre Amarela") voltar a viralizar nas buscas da internet.

As buscas pelo termo "TACO" dispararam no Google. Ferramentas da plataforma registraram um aumento significativo de ontem para hoje em pesquisas como "taco significado" e outras frases relacionadas.

A sigla em inglês significa "Trump Always Chickens Out" (Trump Sempre Amarela). A expressão ganhou força após o presidente ameaçar a civilização iraniana e em seguida mudar de postura e anunciar o cessar-fogo.

O termo é uma criação do economista Robert Armstrong, colunista do jornal Financial Times. Ele usou a expressão pela primeira vez no ano passado para explicar as reviravoltas do republicano.

A sigla detalhava uma tática comum no mercado financeiro. Armstrong explicou que investidores compravam ações quando Trump anunciava tarifas e as vendiam quando ele recuava, como ocorreu com impostos cobrados do Brasil.

Trump já ouviu perguntas sobre a expressão no ano passado e classificou a situação como desagradável. Na ocasião, o líder americano afirmou que a tática de recuar faz parte de uma estratégia.

Presidente justificou a postura agressiva como forma de forçar acordos comerciais. "Nunca ouvi isso. Mas isso se chama negociação. Eles (União Europeia) não estariam aqui se eu não tivesse colocado 50% de tarifa", disse o presidente.