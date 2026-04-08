WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - O secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, afirmou que a Operação Fúria Épica foi uma "vitória histórica e esmagadora no campo de batalha", mantendo o tom de triunfo decisivo sobre o Irã. A declaração foi dada a jornalistas na manhã desta quarta-feira (8), após o presidente Donald Trump anunciar um cessar-fogo de duas semanas com Teerã.

Apesar da avaliação, os EUA tiveram dois caças atingidos pelo Irã e, segundo o jornal The New York Times, o país ainda era capaz de lançar de 15 a 30 mísseis balísticos e de 50 a 100 drones de ataque por dia.

Mesmo com o cessar-fogo, Hegseth afirmou que as tropas americanas permanecerão no Oriente Médio. "Vamos continuar por lá, não vamos a lugar nenhum", disse. Segundo ele, os militares vão "garantir que o Irã cumpra esse cessar-fogo", incluindo a passagem segura de navios pelo estreito de Hormuz. "Nossas tropas estão preparadas para se defender e agir a qualquer momento", afirmou.

Ele ainda relatou que os militares seguem monitorando o urânio altamente enriquecido do Irã e disse que os EUA ainda podem lançar uma operação para apreendê-lo. "Sabemos exatamente o que eles têm. Eles vão nos entregar isso, como o presidente já deixou claro, ou nós vamos pegar. Vamos tomar e retirar."

Questionado sobre como os Estados Unidos pretendem obter o urânio altamente enriquecido do Irã, ele afirmou que "isso é algo que o presidente vai resolver."

Nas redes sociais, Trump afirmou na manhã desta terça, que "não haverá enriquecimento de urânio, e os Estados Unidos, trabalhando com o Irã, vão escavar e remover toda a 'poeira' nuclear profundamente enterrada". "Isso está, e esteve, sob vigilância extremamente rigorosa por satélite. Nada foi tocado desde a data do ataque."

O secretário também disse que os Estados Unidos estavam prontos para realizar ataques massivos contra o Irã. Trump chegou a ameaçar atingir infraestruturas civis do país ?o que é considerado crime de guerra pelo direito internacional? caso não houvesse acordo. Na terça-feira, Hegseth afirmou que os alvos incluiriam estruturas que "eles não poderiam defender nem reconstruir de forma realista" e cuja reconstrução levaria décadas.

Ao lado de Hegseth, o chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, Dan Caine, detalhou que, ao longo da guerra que durou 38 dias, os EUA destruíram cerca de 80% do sistema de defesa aérea do Irã, 800 instalações de armazenamento de drones de ataque de uso único, 450 instalações de armazenamento de mísseis balísticos e mais de 150 embarcações.