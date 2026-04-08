SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dois adolescentes, alunos de uma escola na Flórida, nos EUA, morreram após o carro em que estavam pegar fogo em um acidente.

Vítimas são Mateo Dávila e Alessia Tucci, de 17 e 16 anos. Segundo a imprensa local, eles eram namorados e estudavam na Downtown Doral Charter Upper School, na cidade de Doral. Somente os dois estavam no carro e morreram no local.

Carro saiu da pista, bateu em um poste e pegou fogo. Segundo a CBS News Miami e a NBC Miami, quando as equipes de emergência chegaram ao local, o veículo já estava tomado pelas chamas. Incêndio foi controlado pelos bombeiros.

Causa do acidente não foi esclarecida. Também não foi possível identificar quem estava dirigindo. A unidade de homicídios no trânsito do Miami-Dade Sheriff's Office assumiu a investigação. Até o momento, as autoridades não divulgaram outras informações sobre as circunstâncias da colisão.

Direção disse que a comunidade escolar está em luto e ofereceu apoio psicológico a estudantes e funcionários. "Incentivamos os pais a conversarem abertamente com seus filhos e a monitorarem de perto seu bem-estar. Pais com qualquer preocupação ou que precisem de apoio adicional devem entrar em contato com a escola", diz o texto

"Toda a nossa comunidade está de luto pela perda inimaginável de dois de nossos queridos alunos. Nossas mais sinceras condolências estão com suas famílias, amigos, professores e funcionários de nossas escolas. Esses estudantes deixaram um impacto duradouro em todos que os conheceram e farão muita falta", disse a escola, em nota.

Time de basquete da escola publicou homenagem a Dávila nas redes sociais. "Rest in peace to our beloved player Mateo Davila. You and your family will always be in our hearts.", escreveu a equipe em uma postagem no Instagram.

Colegas relataram choque ao saber da morte dos dois estudantes, descritos por amigos como um casal. "Eu estava em choque. Eu não queria acreditar, até que um dos meus outros amigos me mandou mensagem em particular e, eu não sei, na verdade eu não tenho palavras", disse Rubin Abreu à CBS News Miami.

Outro aluno disse que o clima na escola era de comoção nas horas seguintes à notícia. "Todos estão muito chocados agora. Tudo está muito recente e emocional", afirmou Alexandra Izquierdo à NBC6.