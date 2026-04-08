SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 42 anos foi resgatado vivo 14 dias depois de desmoronamento de mina em Rosário, cidade localizada no estado de Sinaloa (México).

Francisco Zapata Nájera foi localizado ontem a cerca de 300 metros de profundidade. Os agentes do Comando Unificado, liderado pela CNPC (Coordenação Nacional de Proteção Civil), conseguiram resgatá-lo somente hoje, duas semanas depois do acidente.

Mineiro passou por avaliação médica ainda no buraco. Após a subida, Nájera foi transferido de helicóptero da Força Aérea Mexicana para o Hospital Geral de Mazatlán, onde será tratado por especialistas.

Equipe de resgate segue à procura de último desaparecido. Um colapso na mina de ouro e prata Santa Fe, localizada em Rosario provocou o desmoronamento e na morte de pelo menos duas pessoas.

Acidente teria sido provocado por falha em barragem de rejeitos. Uma investigação foi aberta para apurar as causas.

Presidente do México celebrou o resgate de mineiro. "A operação de resgate não parou desde o início. Ele permaneceu neste local por treze dias e, inacreditavelmente, e felizmente, foi encontrado vivo", comemorou a presidente Claudia Sheinbaum.