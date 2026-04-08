SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Al Jazeera afirmou nesta quarta-feira (8) que um ataque israelense com drone na Faixa de Gaza matou um jornalista da emissora. Mohammed Wishah, correspondente do canal Al Jazeera Mubasher, foi atacado em um carro na Cidade de Gaza.

Segundo a emissora, o veículo em que o repórter trabalhava pegou fogo após ser atingido nesta quarta. O Exército de Israel não se pronunciou sobre a morte do jornalista. O cessar-fogo em Gaza completa seis meses nesta sexta-feira (10).

Em janeiro de 2026, o CPJ (Comitê para a Proteção dos Jornalistas) divulgou um relatório em que detalha o uso crescente de drones em ataques contra profissionais de imprensa. A ONG contabilizou 39 ocorrências do tipo ao longo de 2025, sendo a maior parte delas (28) atribuídas ao governo de Israel na Faixa de Gaza, e outras cinco, às Forças de Apoio Rápido, grupo paramilitar em conflito no Sudão.

No dia 21 do mesmo mês, a Defesa Civil da Faixa de Gaza, controlada pelo Hamas, e o comitê egípcio de ajuda humanitária disseram que um ataque israelense no centro do território palestino matou três jornalistas. O Exército israelense afirmou ter atacado suspeitos que operavam "um drone afiliado" ao grupo terrorista na região.

Desde 10 de outubro de 2025, uma frágil trégua patrocinada pelos EUA em Gaza interrompeu em grande parte os combates entre as forças israelenses e o Hamas, mas ambos os lados alegaram frequentes violações.

As forças israelenses mataram pelo menos 466 palestinos em Gaza desde que o cessar-fogo entrou em vigor, de acordo com autoridades palestinas. O Exército israelense disse que terroristas mataram três de seus soldados no mesmo período.