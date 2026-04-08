SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Opositores do primeiro-ministro israelense Binyamin Netanyahu criticaram o governo após o acordo de cessar-fogo com o Irã anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta terça-feira (7).

Partidos contrários a Netanyahu no Parlamento consideram que ele falhou em garantir os objetivos estratégicos declarados de Israel na guerra. Yair Lapid, o líder da oposição, disse que o primeiro-ministro era responsável pelo pior "desastre diplomático" da história do país e que os danos estratégicos causados pelo conflito levariam anos para serem corrigidos.

"O exército fez um trabalho incrível; a melhor força aérea do mundo executou tudo o que lhe foi pedido e muito mais. O povo de Israel demonstrou resiliência e determinação nacional. Desferimos golpes pesados contra o Irã. É precisamente por isso que o fracasso total se destaca ainda mais", afirmou Lapid em um pronunciamento televisionado.

O parlamentar, que é líder do partido centrista Yesh Atid e foi primeiro-ministro em 2022, afirmou que Israel entrou na guerra "com um raro consenso", mas que Netanyahu demonstrou ser incapaz de vencê-la.

"Poderia ter sido conduzido de outra forma: com uma equipe diplomática trabalhando desde o primeiro momento, com um plano diplomático, com parceiros na região, com um Conselho de Segurança Nacional funcionando, com um Ministério das Relações Exteriores funcionando", afirmou Lapid.

Outros políticos da oposição também questionaram a atuação do primeiro-ministro. Yair Golan, líder do partido de esquerda Democratas, escreveu que Netanyahu mentiu. "Ele prometeu uma 'vitória histórica' e segurança para gerações, e na prática, tivemos um dos fracassos estratégicos mais graves que Israel já conheceu", disse nas redes sociais.

"Sangue foi derramado. Cidadãos corajosos foram mortos. Soldados tombaram. Uma nação inteira em abrigos", mas "nenhum dos objetivos foi alcançado: o programa nuclear não foi destruído; a ameaça balística permanece; o regime continua no poder e sai ainda mais forte desta guerra", escreveu Golan, que é ex-militar do Exército de Israel.

Israel disse na quarta-feira (8) que apoiaria e respeitaria a trégua de duas semanas declarada por Trump, mas em seguida voltou a atacar o Líbano sob o objetivo declarado de manter sua ofensiva contra o grupo extremista Hezbollah.

Trump havia ameaçado que os EUA atacariam infraestruturas civis essenciais e que "toda uma civilização morreria" no Irã se a República Islâmica não abrisse o estreito de Hormuz até a noite de terça. Cerca de 90 minutos antes do prazo, Trump disse que, após conversas com líderes paquistaneses, havia concordado em "suspender o bombardeio e o ataque ao Irã" por duas semanas se o Irã reabrisse imediatamente o estreito.

Teerã concordou com a reabertura da passagem marítima, que se efetivou por algumas horas, até que acusações de violação do cessar-fogo, principalmente por conta dos ataques israelenses ao Líbano, voltaram a gerar incerteza sobre a passagem. Embora os EUA afirmem que o estreito segue aberto, os iranianos declararam que voltariam a fechá-lo.