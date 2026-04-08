SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Líderes mundiais celebraram o cessar-fogo firmado entre Estados Unidos e Irã, na noite de terça-feira (7), após seis semanas de guerra que provocou milhares de mortes e uma crise energética global.

A trégua, a princípio, será válida por duas semanas. Em publicação na rede Truth Social, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, escreveu que sua decisão se baseou no compromisso de que Teerã reabra o estreito de Hormuz, por onde é escoado um quinto do gás liquefeito e do petróleo mundial, durante o período. Líderes em todo o mundo pediram um acordo definitivo.

Em nota, o governo brasileiro manifestou "satisfação com a perspectiva de negociações". Também pediu que a trégua se estenda ao Líbano, país que continua alvo de ataques israelenses. Veja abaixo as principais reações.

"O governo brasileiro [...] expressa satisfação com a perspectiva de negociações para estabelecimento de acordo de paz abrangente. A fim de resguardar ambiente que conduza à redução de tensões e evite nova escalada, o Brasil conclama as partes a não se engajarem em ações de natureza militar ou retórica. Assinala, ainda, a importância de que a cessação de hostilidades na região se estenda ao Líbano, país que, em decorrência dos intensos ataques israelenses, vive grave crise humanitária"

**Itamaraty, em comunicado**

"Israel apoia a decisão do presidente Trump de suspender os ataques contra o Irã por duas semanas, condicionada à abertura imediata do estreito e à cessação de todos os ataques contra os EUA, Israel e países da região. Israel também apoia os esforços dos Washington para garantir que Teerã deixe de representar uma ameaça nuclear, de mísseis e terrorista. [...] O cessar-fogo não inclui o Líbano."

**Governo de Israel, em comunicado**

"GRANDE VITÓRIA PARA OS ESTADOS UNIDOS. O presidente Trump acaba de garantir um cessar-fogo no Irã e forçou a reabertura do estreito de Hormuz. Em apenas 38 dias, as Forças Armadas dos EUA, sob o comando de Trump, alcançaram e superaram todos os objetivos principais da Operação Fúria Épica."

**J. D. Vance, vice-presidente dos EUA**

"Nós, naturalmente, saudamos esta notícia de cessar-fogo e a decisão de não prosseguir com a escalada armada, especialmente de não atacar alvos civis, incluindo instalações econômicas iranianas."

**Dmitri Peskov, porta-voz do governo da Rússia**

"Incentivo-os a acompanhar este momento de delicado trabalho diplomático com a oração na esperança de que a disposição para o diálogo possa tornar-se o instrumento para resolver as outras situações de conflito no mundo"

**Leão 14, papa**

"O anúncio do cessar-fogo é uma ótima notícia. Desde o primeiro dia, temos o mesmo objetivo: proteger nossos cidadãos e nossos interesses, apoiar nossos parceiros regionais e trabalhar pela desescalada, a fim de restaurar a paz e a liberdade de navegação."

**Emmanuel Macron, presidente da França**

"Os cessar-fogos são sempre boas notícias. Especialmente se conduzirem a uma paz justa e duradoura. Mas este alívio momentâneo não pode fazer-nos esquecer o caos, a destruição e as vidas perdidas. O governo da Espanha não aplaudirá aqueles que incendeiam o mundo só porque aparecem com um balde. O que é necessário agora: diplomacia, legalidade internacional e PAZ."

**Pedro Sánchez, premiê da Espanha**

"Saúdo o acordo de cessar-fogo, que traz um momento de descanso para a região e para o mundo. Juntamente com nossos parceiros, devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para apoiar e sustentar este cessar-fogo, transformá-lo num acordo duradouro e reabrir o estreito de Hormuz"

**Keir Starmer, premiê do Reino Unido**

"Saúdo a decisão das partes beligerantes de um cessar-fogo. Este deve ser o primeiro passo decisivo no caminho para uma pacificação duradoura, pois as consequências da continuação da guerra seriam incalculáveis. A Alemanha apoiará este caminho diplomático da melhor forma possível"

**Johann Wadephul, ministro das Relações Exteriores da Alemanha**

"Saudamos o cessar-fogo anunciado, no contexto da guerra que transformou nossa região em um barril de pólvora desde 28 de fevereiro. Esperamos que seja plenamente implementado, sem dar margem a possíveis provocações e sabotagens"

**Recep Tayyip Erdogan, presidente da Turquia**

"O acordo de cessar-fogo entre os EUA e o Irã representa um recuo após semanas de escalada do conflito"

**Kaja Kallas, chefe da diplomacia da União Europeia**

"A Austrália saúda o acordo [...] O fechamento de fato do estreito de Hormuz pelo Irã, juntamente com seus ataques a navios comerciais, infraestrutura civil e instalações de petróleo e gás, está causando choques sem precedentes no fornecimento de energia e impactando os preços do petróleo e dos combustíveis. Temos sido claros: quanto mais tempo a guerra durar, mais significativo será o impacto na economia global e maior será o custo humano"

**Anthony Albanese, premiê da Austrália**

"Embora seja uma notícia encorajadora, ainda há muito trabalho importante a ser feito nos próximos dias para garantir um cessar-fogo duradouro"

**Winston Peters, porta-voz do ministro das Relações Exteriores da Nova Zelândia**

"A China saúda o anúncio das partes envolvidas sobre a celebração de um acordo de cessar-fogo"

**Mao Ning, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China**

"Embora seja uma notícia encorajadora, ainda há muito trabalho importante a ser feito nos próximos dias para garantir um cessar-fogo duradouro"

**Winston Peters, porta-voz do ministro das Relações Exteriores da Nova Zelândia**

"O governo da Coreia do Sul espera que as negociações entre ambas as partes sejam concluídas com sucesso e que a paz e a estabilidade no Oriente Médio sejam restabelecidas o mais rápido possível"

**Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Sul, em comunicado**

"Saudamos o cessar-fogo alcançado e esperamos que ele conduza a uma paz duradoura no Oriente Médio. Como temos defendido continuamente, a desescalada, o diálogo e a diplomacia são essenciais para pôr fim rapidamente ao conflito em curso. O conflito já causou imenso sofrimento às pessoas e interrompeu o fornecimento global de energia e as redes comerciais"

**Ministério das Relações Exteriores da Índia, em comunicado**

"O Qatar expressa sua satisfação com o anúncio do cessar-fogo, considerando-o um passo inicial rumo à desescalada. O ministério [das Relações Exteriores do Qatar] reafirma a importância do pleno cumprimento do cessar-fogo, enfatizando a necessidade de a República Islâmica do Irã tomar a iniciativa de cessar imediatamente todos os atos e práticas hostis que prejudicam a estabilidade regional"

**Ministério das Relações Exteriores do Qatar, em comunicado**

"O Reino [da Arábia Saudita] espera que o cessar-fogo represente uma oportunidade para alcançar uma desescalada abrangente e sustentável, fortalecendo a segurança da região, e que cessem quaisquer ataques ou políticas que prejudiquem a soberania, a segurança e a estabilidade dos países da região"

**Ministério das Relações Exteriores da Arábia Saudita, em comunicado**

"[A trégua representa] oportunidade crucial que deve ser aproveitada para abrir caminho para as negociações"

**Ministério das Relações Exteriores do Egito, em comunicado**

"[Ressaltamos] a importância de intensificar os esforços neste momento para identificar soluções capazes de resolver a crise em suas raízes e alcançar uma cessação permanente do estado de guerra"

**Ministério das Relações Exteriores de Omã, em comunicado**

"O secretário-geral [da ONU, António Guterres,] saúda o anúncio de um cessar-fogo. [...] Ele exorta todas as partes envolvidas no atual conflito no Oriente Médio a cumprirem suas obrigações perante o direito internacional e a respeitarem os termos do cessar-fogo, a fim de abrir caminho para uma paz duradoura e abrangente na região. O secretário-geral sublinha que o fim das hostilidades é urgentemente necessário para proteger vidas civis e aliviar o sofrimento humano"

**Stéphane Dujarric, porta-voz da ONU**

"O diretor-geral da AIEA [Agência Internacional de Energia Atômica], Rafael Grossi, saúda o retorno à diplomacia com o objetivo de negociar um acordo sobre questões-chave, incluindo o programa nuclear do Irã. A AIEA está pronta para apoiar esses esforços por meio de seu papel indispensável de salvaguardas e verificação"

**Rafael Grossi, Diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica**

"O cessar-fogo é, sem dúvida, um passo significativo para diminuir a hegemonia americana na região [...]. A vontade dos povos livres, dispostos a pagar o preço pela liberdade e independência, triunfou. Parabéns ao povo e à liderança do Irã, e nossas condolências a todos os mártires"

**Bassem Naim, dirigente do Hamas, grupo terrorista palestino**