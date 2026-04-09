SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Israel disse nesta quinta-feira (9) que matou Ali Yusuf Harshi, sobrinho de Naim Qassem, líder do grupo libanês Hezbollah, apoiado pelo Irã. Harshi era secretário pessoal de Qassem.

As Forças de Defesa de Israel (IDF na sigla em inglês) disseram que Ali Yusuf Harshi morreu após um ataque a Beirute durante a noite. O bombardeio ocorreu no bairro de Tallet Khayat, fora do reduto tradicional do grupo na capital libanesa.

O ataque causou o desabamento parcial de um prédio de vários andares. Imagens do local mostram os danos à estrutura no bairro residencial de Beirute, que foi o alvo da ofensiva israelense.

Harshi era conselheiro pessoal e colaborador próximo de Naim Qassem, líder do Hezbollah. "Ele desempenhou um papel central na gestão de seu gabinete e de sua segurança", afirmaram os militares em comunicado.

ATAQUES NO SUL DO LÍBANO

As FDI também bombardearam duas passagens no rio Litani. O Exército afirma que o Hezbollah usava esses locais para transferir milhares de armas e foguetes durante a noite.

Israel atingiu cerca de dez alvos militares da milícia libanesa na região sul. A ofensiva destruiu depósitos de armas, lançadores de foguetes e centros de comando do grupo apoiado pelo Irã.