SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Polícia e especialistas britânicos isolaram uma praia perto de Hartlepool, no norte da Inglaterra, após a descoberta de mais de 150 granadas com fósforo da Segunda Guerra Mundial.

Equipes foram chamadas à praia de Crimdon Dene na manhã de terça-feira. O chamado ocorreu depois que uma quantidade de artefatos suspeitos foi encontrada e acabou pegando fogo, informou a Polícia de Cleveland nas redes sociais.

Especialistas do Exército identificaram os itens como granadas de fósforo autoignitável. Elas foram projetadas para acender ao entrar em contato com o ar e produzir chamas. A corporação disse que fez explosões controladas para descartar os dispositivos.

Policiais informaram que um cordão de isolamento foi montado para permitir a varredura de uma área maior da praia. Peritos vão permanecer no local até terem certeza de que a região foi totalmente liberada e pediu que o público mantenha distância durante a operação.

Equipe de resgate da Guarda Costeira de Hartlepool disse que o aparecimento de munição não detonada na areia não é comum. "Embora seja muito raro encontrar munições não detonadas em uma visita à praia, o mau tempo e as marés altas podem expor esses objetos", afirmou o Hartlepool Coastguard Rescue Team à BBC.

Segundo o grupo, a costa pode revelar objetos antigos que ainda oferecem perigo. "Nossas costas estão cheias de história, mas vestígios do passado ainda podem, às vezes, aparecer em nossas praias nesta quinta-feira (9)", disse a equipe.

Orientação é não tocar nem tentar mover itens desconhecidos e chamar o serviço de emergência. "Importante ser cauteloso, pois as munições vêm em todas as formas e tamanhos", completou o Hartlepool.