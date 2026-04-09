SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um prédio de sete andares que abrigaria o estacionamento de um hospital infantil desabou parcialmente ontem nos Estados Unidos. Um homem morreu e outros dois estão desaparecidos.

A estrutura que cedeu fazia parte da ampliação do estacionamento de funcionários de um hospital na Filadélfia, estado da Pensilvânia. Segundo a ABC News, o edifício estava sendo erguido na região de Grays Ferry para atender o Children's Hospital of Philadelphia.

O colapso começou no topo de uma das escadas de acesso e se espalhou pelos sete andares da estrutura. A prefeita Cherelle Parker descreveu o caso como um "colapso progressivo" do edifício, de acordo com 6abc TV.

Três trabalhadores foram retirados da área atingida, mas um deles morreu no hospital. Segundo a Associated Press, outros dois seguiam desaparecidos na última atualização divulgada pelas autoridades.

Retomada na manhã de hoje, a operação de busca teve de ser suspensa por causa da instabilidade da estrutura. A NBC Philadelphia informou que, por volta das 6h30 (horário local), as equipes ainda aguardavam uma avaliação sobre a integridade do prédio antes de retomar os trabalhos.

Os bombeiros afirmaram que a construção precisará ser estabilizada antes da retomada do resgate. Segundo a 6abc, o comissário Jeffrey Thompson disse que partes do prédio terão que ser retiradas com cautela para que a busca continue com segurança.

A causa do acidente ainda não foi informada oficialmente. A Associated Press informou que a obra tinha licenças e inspeções em dia e que a apuração está em andamento.

O hospital disse que acompanha o caso com autoridades e parceiros da obra. Segundo a NBC Philadelphia, a unidade de saúde afirmou que a segurança dos trabalhadores é prioridade e que seguirá colaborando com a investigação.