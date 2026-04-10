SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A boa ação de um funcionário da Chick-fil-A, uma das maiores e mais populares redes de fast-food dos Estados Unidos, ganhou os noticiários locais. Isso porque ele devolveu quase US$ 10 mil (cerca de R$ 50 mil na cotação atual) encontrados no banheiro do restaurante em que trabalha. As informações são da WITN-TV.

Jaydon Cintron, de 18 anos, achou US$ 9.833 no banheiro masculino durante o seu intervalo, na unidade de Kinston, na Carolina do Norte. Eram dois envelopes, um com US$ 5.000, etiquetado como First Citizens Bank, e outro com US$ 4.333, etiquetado como Truist Bank.

Ele não hesitou e entregou os envelopes imediatamente ao departamento de RH da loja. "Eu simplesmente peguei e levei para o departamento de Recursos Humanos", disse à WITN-TV.

Eu estava no lugar certo na hora certa, mas, mais do que isso, minha fé me ensina a fazer o que é certo e a cuidar dos outros. Sabendo o quão devastador seria perder algo assim, eu só quis garantir que o dinheiro voltasse para o dono. Estou grato por ter podido ajudar e me sinto humilde com a reação Jaydon Cintron à revista People

O dono dos envelopes apareceu e ofereceu US$ 500 de recompensa, mas Jaydon inicialmente recusou. "Não é isso que Jesus teria feito. Não é isso que Deus iria querer. O dinheiro é inútil sem caráter", afirmou à emissora norte-americana.

Depois de recusar o dinheiro várias vezes, ele finalmente aceitou. "Estamos gratos por membros da equipe como Jaydon, que demonstram integridade e um cuidado genuíno com os outros", disse John McPhaul, proprietário-operador do Chick-fil-A, à People.

O chefe de polícia de Kinston, Keith Goyette, disse que a boa ação de Cintron não é recorrente. "Muita gente, infelizmente, pegaria esse dinheiro e fugiria com ele, mas parabéns para esse funcionário do Chick-fil-A, [ele] definitivamente merece uma recompensa", disse à WITN-TV.