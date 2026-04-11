SÂO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As negociações de paz entre Estados Unidos e Irã, que começaram hoje no Paquistão, devem se estender e podem acabar somente amanhã, segundo uma fonte do canal americano CNN.

Delegações estão no Luxury Serena Hotel, onde o encontro foi marcado, há mais de nove horas, segundo agências de notícias locais. Nenhum acordo definitivo foi alcançado até o momento, mas há avanços nas conversas e, de acordo com o Irã, a reunião avançou para uma fase "técnica", com a presença de mais pessoas, no fim da noite.

A parte técnica teria sido iniciada após os EUA concordarem em liberar ativos iranianos, um dos maiores clamores de Teerã desde que a trégua começou. Mais cedo, a Casa Branca negou a informação e os EUA não se pronunciaram oficialmente sobre o assunto após o começo da reunião.

A conversa trilateral, que foi iniciada após os dois países falarem separadamente com representantes do Paquistão, começou antes das 18h (10h, no horário de Brasília). As delegações pausaram a conversa para jantar e voltaram à mesa de negociação pouco depois, segundo fontes do canal de TV Al Jazeera.

Irã e EUA conversam tendo o Paquistão como intermediário em seu o primeiro encontro frente a frente entre as duas nações desde o início da guerra. As delegações estão reunidas no Luxury Serena Hotel, hospedagem de luxo perto da região dos prédios diplomáticos do país.

Ainda não houve um acordo sobre o fim da guerra, mas houve um consenso de que é necessário parar ataques no Líbano, segundo fontes da Al Jazeera. De acordo com o canal, mesmo ainda sem o status de um acordo formal, EUA e Irã entenderam que deve haver uma limitação de bombardeios na região sul.

Segundo a TV, há expectativa de progresso no desbloqueio dos ativos do iranianos. Esta foi uma das condições pedidas ontem. Detalhes, porém, ainda não são conhecidos. Ainda conforme as fontes ouvidas pela Al-Jazeera, o Paquistão está "otimista" com o andamento da reunião.

Washington ainda não deu um posicionamento oficial sobre a reunião. Procurada pelo jornal The New York Times, a Casa Branca confirmou somente as reuniões entre o vice-presidente dos EUA, JD Vance, e o Paquistão.

O Irã, por sua vez, informou que as negociações entraram em uma "fase de nível técnico" no começo da noite. Nesta fase, especialistas em questões militares, nucleares, econômicas e jurídicas se juntam às conversas para traçar formas de viabilizar o que foi acordado.

Representantes do Paquistão conversaram com as comitivas separadamente antes do encontro. A expectativa era de que, se houvesse um "consenso" nos discursos dos dois países, a reunião trilateral começasse.

Entre os termos apresentados pela delegação iraniana ao Paquistão para negociar a paz está a indenização pelos ataques conjuntos de EUA e Israel em fevereiro. O país também quer o descongelamento de ativos no exterior e pretende levar à mesa a situação do Líbano. As informações foram confirmadas pela televisão estatal iraniana, segundo a Associated Press.

Os Estados Unidos não informaram o que foi discutido com o primeiro-ministro paquistanês. A Casa Branca trata o assunto com sigilo e não deu detalhes sobre a agenda da sua comitiva tampouco informações sobre quando ela deve deixar o Paquistão.

Situação do Líbano pode ser um percalço nas negociações. O país está fora do acordo preliminar de cessar-fogo, segundo EUA e Israel, e a sequência de bombardeios israelenses na região fez com que o Irã voltasse a fechar Hormuz, acusando os países de violação do combinado.

Hoje, Israel e Hezbollah trocaram ataques. O grupo extremista anunciou ter lançado uma saraivada de foguetes em direção ao território israelense, e o país de Netanyahu fez um ataque com ao menos dez mortos no sul do país, segundo a agência nacional de comunicação do Líbano.

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