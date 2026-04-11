SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O vice-presidente dos Estados Unidos, J. D. Vance, disse em entrevista coletiva neste sábado (11) ter feito uma oferta final ao Irã nas negociações de paz que ocorrem no Paquistão ?e afirmou que voltará ao seu país sem um acordo.

"Conversamos por 21 horas", afirmou o vice de Donald Trump em conversa com a imprensa em um hotel de Islamabad, capital paquistanesa. "Os iranianos optaram por não aceitar nossos termos, então voltaremos aos EUA sem um acordo."

A fala contradiz declarações anteriores da delegação iraniana, que, após três rodadas de conversas, disse esperar mais discussões no domingo (12). Não está claro se haverá mais negociações sem a presença de Vance.