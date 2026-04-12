SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, subiu o tom e ameaçou destruir o Irã "em um dia", após o fracasso de negociações para desbloquear o Estreito de Hormuz.

Trump afirmou que pode "destruir o Irã em um dia". A declaração ocorreu em entrevista ao programa "Sunday Morning Futures", da Fox News. Na entrevista, o presidente voltou a ameaçar a infraestrutura energética iraniana. Segundo ele, seria possível atingir usinas elétricas e instalações de geração de energia em larga escala em curto prazo.

Ele determinou que a Marinha inicie o bloqueio de navios no Estreito de Hormuz imediatamente, mas reconheceu que a medida deve demorar "algum tempo" para se concretizar. O presidente ordenou a interceptação de qualquer embarcação que tenha pago pedágio a Teerã e a destruição de possíveis minas na região.

O americano classifica a postura iraniana como "extorsão mundial". "Ou todos têm passagem segura ou nenhum tem", disse Trump. Ele também declarou que não permitirá que Teerã lucre com a venda de petróleo a países aliados.

Colapso nas negociações

A decisão americana ocorre após a falta de acordo das conversas em Islamabad. As tratativas, lideradas pelo vice-presidente dos EUA, JD Vance, e pelo negociador iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf, travaram por causa de divergências sobre o programa nuclear iraniano e o controle de Hormuz.

JD Vance avalia que a ausência de um pacto prejudica mais o Irã. Em contrapartida, fontes iranianas ouvidas pela agência Fars acusam os EUA de fazerem "exigências irrazoáveis" e de buscarem uma justificativa para abandonar o diálogo.

O negociador iraniano indica a possibilidade de novas tratativas. Ghalibaf afirma que a delegação do país apresentou propostas, mas aponta que não houve avanço por causa da falta de confiança mútua.