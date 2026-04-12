SÃO PAULO, SP E WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - A ex-modelo brasileira Amanda Ungaro, 41, entrou em evidência após um perfil no X atribuído a ela ameaçar a primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, e chamar o presidente americano, Donald Trump, de "pedófilo". Antes disso, porém, Ungaro esteve próxima do casal por quase duas décadas, enquanto foi casada com Paolo Zampolli, 56, aliado do republicano.

Ungaro viajou no avião do criminoso sexual Jeffrey Epstein em 2002, aos 17 anos, para sair de Paris e ir a Nova York com o seu agente francês, Jean-Luc Brunel. Nesta ocasião, disse em entrevista ao jornal O Globo, teria visto cerca de 30 meninas que classificou de "bonitas e bem novinhas", mas "mais parecidas com estudantes do que com modelos", com o Epstein e sua então companheira, Ghislaine Maxwell.

A ex-modelo conheceu Zampolli, na época dono de uma agência de modelos e com 32 anos, em uma boate em Manhattan também em 2002, e teria se casado com ele após completar 19 anos. O empresário, que já era amigo do atual presidente dos EUA, é lembrado com frequência por ter apresentado a então modelo eslovena Melania Knauss a Trump em 1998, no Kit Kat Club, em Manhattan, durante uma festa organizada pelo italiano.

Hoje, Zampolli é hoje enviado especial dos EUA para parcerias globais. Nesta semana, ele publicou fotos no X ao lado do vice-presidente dos EUA, J. D. Vance, e de Viktor Orbán, primeiro-ministro da Hungria. derrotado nas urnas neste domingo (12).

Ao longo do tempo, como mostrou o jornal americano The New York Times, o italiano e a brasileira estreiraram a amizade com Trump e Melania, participando de festas de Ano-Novo no resort de Mar-a-Lago e com Melania enviando presentes ao filho do casal ?hoje um adolescente de 15 anos cuja guarda é disputada na Justiça americana.

"Eu te conheço há 20 anos", teria escrito Ungaro nas publicações no X, dirigindo-se à primeira-dama. "Você sabia que eu estava detida no ICE. Você esteve presente na minha vida ?todos os anos no aniversário do meu filho, inclusive mandando o Serviço Secreto e sendo a primeira a parabenizá-lo, lá em 2016. Claramente havia algo errado, mas não faço parte de nenhuma missão maligna envolvendo crianças. Então o que você fez, Melania? Você tentou me envolver, mas falhou ?porque eu tenho caráter", acusou.

"Vou destruir seu sistema corrupto, mesmo que seja a última coisa que eu faça na minha vida. Vou até o fim ?não tenho medo. Talvez você devesse ter medo do que eu sei sobre quem você é e quem é o seu marido. Não tenho mais nada a perder na minha vida. [...] Tome cuidado comigo", escreveu a conta atribuída a Ungaro, da qual todos os posts foram apagados após as acusações.

Após separar-se de Zampolli em 2023, de acordo com o NYT, Ungaro mudou-se para a Flórida e casou-se com um médico brasileiro. O novo casal foi preso em junho de 2025, sob acusações de fraude, exercício ilegal da mecidina e outros crimes após investigação da polícia local sobre o spa em que eles trabalhavam, que oferecia procedimentos estéticos. Eles se declaram inocentes.

O novo marido de Ungaro, portador de um green card, foi solto sob fiança. Já a ex-modelo, por estar com o visto mais recente vencido desde 2019, permaneceu detida. Zampolli teria descoberto que a ex-mulher estava presa em Miami e entrado em contato com David Venturella, alto funcionário do ICE (Serviço de Imigração e Alfândega), para denunciar que ela estava ilegalmente nos EUA. Ungaro foi deportada em outubro de 2025.

Ao New York Times, Zampolli negou ter pedido ao ICE qualquer favor relacionado a ela e disse ter conversado com Venturella para entender o caso.

Em nota à Folha, o Departamento de Segurança Interna, responsável pelo ICE, emitiu nota negando qualquer tipo de interferência externa no processo de deportação.

"O ICE prendeu, deteve e deportou Amanda Soares Ungaro-Felizardo porque ela é uma estrangeira ilegal criminosa que estava fraudando americanos e colocando a vida de pessoas em risco ao administrar uma clínica médica sem licença. Qualquer sugestão de que ela foi presa e deportada por razões políticas ou favores é falsa", diz o texto.

"Ela foi acusada de fraude organizada, possui duas acusações de furto qualificado e exercício ilegal da medicina. Ungaro-Felizardo originalmente veio aos Estados Unidos com um visto que exigia sua saída até 3 de novembro de 2019. Ela permaneceu ilegalmente no país por quase seis anos, violando nossas leis de imigração. Um juiz de imigração emitiu uma ordem final de deportação em 15 de setembro de 2025. Ela foi deportada em 1º de outubro de 2025", acrescenta o Departamento de Segurança Interna.

Apesar das ameaças de Ungaro, um porta-voz de Melania Trump afirmou em nota ao NYT que ela "não tem conhecimento nem envolvimento nos assuntos pessoais de Zampolli e de Ungaro" e "não teve nenhum contato ou envolvimento" com o ICE.