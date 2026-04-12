SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Keiko Fujimori aparece na liderança da eleição presidencial do Peru, segundo pesquisa de boca de urna divulgada neste domingo (12) pela Ipsos/Perú21/Latina.

Levantamento indica Keiko com 16,6% dos votos, à frente dos principais concorrentes. Roberto Sánchez tem 12,1%, seguido por Ricardo Belmont (11,8%), Rafael López Aliaga (11%) e Jorge Nieto (10,7%), em cenário de empate técnico do segundo ao quinto lugar.

Definição de quem vai ao segundo turno, previsto para junho, deve ficar para os próximos dias. A pesquisa de boca de urna aponta a vantagem inicial de Keiko, mas a confirmação depende da apuração oficial.

Autoridade eleitoral do Peru vai divulgar resultados preliminares em tempo real conforme as atas chegam aos centros de contagem. O Escritório Nacional de Processos Eleitorais (ONPE) estima que a apuração alcance 60% até a meia-noite, ou 2h de segunda-feira (13) no horário de Brasília, mas o ritmo pode variar por atrasos.

Conclusão da contagem pode levar vários dias, segundo a própria autoridade eleitoral. O ONPE afirmou que chegar a 100% dos votos apurados pode demorar até quarta (15) ou quinta-feira (16).

Eleitores também escolheram os novos integrantes do Senado e da Câmara dos Deputados. A votação legislativa ocorre junto da presidencial e é apontada como peça central para a governabilidade no país.

Peru vive instabilidade política nos últimos anos. O país teve oito presidentes na última década, o que elevou o peso do resultado eleitoral para o cenário interno.