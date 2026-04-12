SÃO PAULO, SP - (FOLHAPRESS) - O Conselho Nacional Eleitoral do Peru prorrogou a votação em locais que não conseguiram funcionar no domingo por falta de material, informou a CNN Brasil.

Decisão vale para seções eleitorais que não puderam ser instaladas no domingo. Segundo o Conselho, o novo prazo vai até segunda-feira (13), às 18h (horário local)

Medida atinge quinze centros de votação em Lima onde o material eleitoral não chegou. A prorrogação também inclui dois distritos eleitorais nos Estados Unidos, em Orlando (Flórida) e Patterson (Nova Jersey).

Autoridades pediram apoio do governo para garantir a estrutura necessária. O órgão solicitou ao Conselho de Ministros que providencie as instalações para que a votação ocorra dentro do novo prazo.

Órgão responsável pela operação eleitoral reconheceu falhas na capital. O Gabinete Nacional de Processos Eleitorais admitiu problemas em 211 seções de Lima, que somam mais de 63.000 eleitores.

Conselho determinou que o acordo seja cumprido integralmente. A ordem ao Gabinete Nacional de Processos Eleitorais foi para implementar a prorrogação "na íntegra e sob responsabilidade", de acordo com o comunicado.

Prorrogação não interrompe a contagem dos votos já registrados. Apesar da extensão do horário em locais específicos, as apurações continuam em andamento, segundo as autoridades eleitorais.