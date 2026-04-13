SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A troca de críticas entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o papa Leão 14 trouxe para o centro do debate um personagem inesperado: Louis Prevost, irmão do pontífice. Ao atacar o líder da Igreja Católica nas redes sociais, Trump disse que prefere Louis, elogiando seu alinhamento ao movimento MAGA ("Make America Great Again"), slogan político do republicano.

Nascido em 1951, Louis Martín Prevost é o irmão mais velho de Robert Prevost, cardeal norte-americano que se tornou o papa Leão 14 em 2025. Natural de Chicago, ele cresceu na mesma família que o pontífice ao lado de outro irmão, John.

Prevost é veterano da Marinha dos Estados Unidos e posteriormente trabalhou na área de tecnologia da computação. Atualmente vive na Flórida, onde mantém uma vida relativamente discreta fora do ambiente religioso.

Apesar de não ocupar nenhum cargo na Igreja Católica, Louis ganhou notoriedade após a eleição do irmão como papa. Passou a ser frequentemente citado pela imprensa internacional por suas posições políticas conservadoras e apoio aberto a Donald Trump.

Publicações antigas de uma conta de Facebook ligada a Louis Prevost mostram manifestações de apoio ao presidente americano e ao vice-presidente JD Vance. Em um dos posts, ele elogiou a atuação de Vance em um debate eleitoral e afirmou que ele poderia se tornar um "grande vice-presidente e depois um grande presidente".

Louis Prevost também já expressou apoio a Trump após episódios políticos envolvendo o ex-presidente. Em uma publicação, chegou a pedir proteção divina para o republicano após uma tentativa de ataque político.

No último sábado (11), o irmão do papa compartilhou um texto que critica a esquerda. "Um artigo bem escrito que expõe a hipocrisia da esquerda e seu desejo insano de proteger seus planos e destruir Trump", escreveu em seu Facebook.

Quando seu irmão foi eleito papa, Louis comentou a postura inclusiva de papa Francisco em relação a católicos LGBTQ+. Ao ABC News, ele opinou que Francisco era "um pouco mais liberal com os transexuais e os homossexuais e coisas do tipo".

Por causa desse posicionamento, Trump costuma citar Louis de forma elogiosa. O líder norte-americano o descreve como um "grande MAGA guy", referência ao movimento político associado ao slogan "Make America Great Again". A afinidade política entre os dois acabou aproximando Louis Prevost do entorno político de Trump.

O presidente dos Estados Unidos publicou críticas ao pontífice em sua rede social, Truth Social. Ele afirmou que o líder da Igreja Católica seria "fraco no combate ao crime" e "péssimo em política externa".

O conflito entre os dois líderes tem origem em divergências sobre temas internacionais. O papa tem criticado posições do governo americano relacionadas a guerras, imigração e política externa, enquanto Trump respondeu com ataques públicos ao pontífice.

Presidente dos EUA também disse que não quer um papa que considere aceitável o Irã ter uma arma nuclear. "Eu não quero um 'papa que ache tudo bem o Irã ter uma arma nuclear'", escreveu.

Em outro trecho, Trump atribuiu a eleição do papa à sua própria presença na Casa Branca. "Leão deveria ser grato porque, como todos sabem, ele foi uma surpresa chocante. Ele não estava em nenhuma lista para ser papa e só foi colocado lá pela Igreja porque era americano."

Apelo do papa por cessar-fogo. Mais cedo, o papa disse sentir-se próximo do "amado povo libanês" e pediu um cessar-fogo. O apelo ocorreu com o conflito no Oriente Médio entrando em sua sétima semana. O pontífice também pediu o fim dos combates no Sudão. As declarações ocorreram antes da postagem de Trump com críticas ao papa.

O outro irmão do papa, John Prevost, se manifestou sobre o assunto. Em entrevista ao New York Times, ele afirmou que o pontífice não está satisfeito com o rumo das políticas migratórias atuais e que dificilmente permanecerá em silêncio diante do tema.

Após as críticas a Leão 14, Trump publicou uma ilustração onde aparece representado como Jesus Cristo. Na imagem, publicada na plataforma Truth Social, o republicano aparece vestido com uma túnica branca e vermelha enquanto estende as mãos sobre um homem deitado, que aparenta estar doente. Das mãos de Trump emana uma luz divina. A cena também mostra uma enfermeira, um militar e outras pessoas ao redor em postura de reverência. Ao fundo, aparecem símbolos dos Estados Unidos, como a bandeira do país e a Estátua da Liberdade.