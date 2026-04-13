SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou o papa Leão 14, chamando-o de fraco e "péssimo em política externa". Ainda que a relação com o primeiro papa dos EUA seja ruim, Trump teve apoio de entidades religiosas para sua eleição. O presidente dos EUA, no entanto, não tem uma denominação de preferência.

TRUMP É CATÓLICO?

Trump se diz cristão, mas sem denominação religiosa. Em entrevista ao site Religion News Service, em 2020, ele afirmou que foi batizado na Igreja Presbiteriana, mas passou a se identificar como "cristão não denominacional". A revista norte-americana "Newsweek" diz que a classificação [cristão não denominacional] é um dos segmentos protestantes que mais crescem nos EUA.

O presidente Trump começou a falar mais de religião após uma tentativa de assassinato. Durante a campanha, ele foi alvo de um atentado, em julho de 2024, em que o atirador acertou sua orelha. Na época, ele chegou a dizer que Deus tinha salvado sua vida para que ele se tornasse presidente.

Neste mandato, criou um departamento voltado para a religião. A pasta é responsável por defender a liberdade religiosa, além de identificar oportunidades de verbas para organizações sem fins lucrativos. Ao instituir o departamento, em 2025, perdoou ativistas antiaborto, reintegrou militares que se recusaram a tomar vacina durante a pandemia de covid-19 e criou um grupo de trabalho para "erradicar o preconceito anticristão".

Apesar de não fazer parte de uma denominação, o presidente dos EUA tem forte interlocução religiosa. Ele tem entre seus apoiadores grupos religiosos conservadores católicos e evangélicos dos Estados Unidos.