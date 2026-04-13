SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo do Haiti decretou três dias de luto nacional após a morte de 25 pessoas durante um tumulto em uma fortaleza histórica na Citadelle Laferrière, uma das principais atrações turísticas do país, no sábado (11).

O primeiro-ministro Alix Didier Fils-Aimé anunciou que o luto começará nesta terça-feira (14) e afirmou que o governo vai custear as despesas funerárias dos mortos. Ele também manifestou "as mais sinceras condolências às famílias enlutadas" e disse que muitos dos atingidos são jovens. Dezenas de pessoas ficaram feridas, e as autoridades ainda não divulgaram a identidade das vítimas.

Inicialmente, o número de mortos havia sido estimado em 30, mas foi revisado para 25, segundo Emmanuel Pierre, chefe nacional da proteção civil.

Jean Henri Petit, responsável pela Defesa Civil no Departamento Norte, disse que o tumulto ocorreu durante uma concentração de estudantes e visitantes que participavam de uma celebração anual ligada à Citadelle Laferrière, uma fortaleza histórica e patrimônio reconhecido pela Unesco.

Os relatos iniciais indicam que os visitantes se aglomeraram em torno de uma única entrada e que ocorreu um confronto entre aqueles que tentavam entrar e sair do local.

Construída no início do século 19, logo após a independência do Haiti da França, a cidadela é considerada Patrimônio Mundial e costuma atrair grande público. No dia do incidente, a presença de centenas de visitantes e a chuva teriam agravado a situação, contribuindo para que houvesse uma debandada.

A tragédia ocorreu em um momento de crise no país, marcado pela violência de gangues e por uma escalada de confrontos com forças de segurança. Nos últimos anos, o Haiti também enfrentou uma série de desastres, incluindo explosões de tanques de combustível (em 2021, com cerca de 90 mortos; e em 2024, com mais de 20 vítimas), além de um terremoto que deixou cerca de 2.000 mortos em 2021.

Vários países se manifestaram sobre a tragédia. Em nota, o governo brasileiro afirmou ter recebido "com profundo pesar" a notícia do acidente e manifestou solidariedade ao povo haitiano, além de condolências às famílias das vítimas e votos de pronta recuperação aos feridos.