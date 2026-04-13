BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Um juiz da Espanha decidiu encerrar, nesta segunda-feira (13), as investigações contra a primeira-dama do país, Begoña Gómez. Juan Carlos Peinado a acusa de peculato, tráfico de influência, corrupção e apropriação indevida de marca registrada. Agora, a esposa do premiê Pedro Sánchez, que acompanha o marido em uma viagem oficial à China, tem cinco dias para apresentar argumentos.

Peinado, lidera, desde abril de 2024, o processo contra Begoña Gómez, que sempre negou qualquer irregularidade.

Peinado investiga se Gómez, que dirigiu até o início de 2024 um mestrado em gestão na Universidade Complutense de Madri, se beneficiou da posição de seu marido para obter financiamento.

A investigação começou após uma denúncia do sindicato de funcionários públicos Manos Limpias (mãos limpas), ligado à ultradireita espanhola. A entidade afirmava que a mulher do primeiro-ministro havia usado sua posição para favorecer um empresário, assinando cartas de recomendação que supostamente o teriam ajudado a conseguir mais de ? 10 milhões (R$ 64 milhões) em contratos públicos financiados com fundos europeus.

Ao longo das instruções, Peinado foi ampliando a lista de crimes que suspeita que Gómez tenha cometido no caso, aberto inicialmente com base apenas em evidências levantadas em reportagens sobre o suposto esquema.

O magistrado também investiga a assistente da primeira-dama, contratada para apoiá-la em suas atividades como esposa do premiê, mas que o juiz presume que também a ajudou nas suas atividades profissionais externas.

No fim de fevereiro, um tribunal de Madri anulou a decisão de julgar a esposa de Sánchez ao considerar que a medida foi tomada de forma "prematura" ?embora a anulação não tenha barrado a investigação, que continuou aberta.

O tribunal de Madri determinou a volta do processo "à fase de diligências prévias". A partir da determinação do tribunal, Peinado precisava decidir se emitiria uma nova acusação contra a esposa de Sánchez.

O caso opõe, há meses, Peinado e o Ministério Público, que pede o arquivamento da denúncia, e gerou irritação em Sánchez, que manteve o país em suspense durante vários dias ao ponderar se renunciava, o que não fez.

O dirigente socialista denuncia o que chama ed campanha de difamação orquestrada pela extrema direita e pela oposição de direita. O caso de sua esposa é um dos processos judiciais que cercam Sánchez, a quem a oposição pede constantemente que renuncie.