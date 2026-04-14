SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um ex-aluno abriu fogo em uma escola profissionalizante no sudeste da Turquia, deixou ao menos 16 feridos e se matou, de acordo com informações preliminares das autoridades locais.

A polícia e equipes de emergência foram acionadas para um colégio em Siverek, na província de Sanliurfa, após disparos na manha de hoje. Segundo o governador Hasan Sildak, o atirador tinha 18 anos, usou uma espingarda e atirou de forma aleatória antes de se esconder dentro do prédio.

Ao menos, dez estudantes, quatro professores, um funcionário da cantina e um policial ficaram feridos, de acordo com o governo local. A maioria recebeu atendimento em Siverek, mas cinco professores e alunos foram transferidos para um hospital na capital provincial por estarem em estado mais grave, disse Sildak.

O agressor morreu após ser cercado no interior da escola. "O indivíduo foi encurralado dentro do prédio por intervenção policial e morreu depois de atirar em si mesmo", afirmou o governador.

A motivação ainda não foi esclarecida e as autoridades prometem apurar o caso. Sildak afirmou que uma investigação "abrangente" será feita sobre o ataque.

Testemunhas relataram que após o ataque, os alunos deixando o prédio em correria. O colégio é monitorado por câmeras e as imagens serão usadas nas investigações.

Relatos iniciais da imprensa local indicaram que todos os estudantes foram retirados da escola e que unidades especiais da polícia foram mobilizadas. As equipes teriam sido acionadas depois que o suspeito se recusou a se render, antes de ser cercado no prédio.