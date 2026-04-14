SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente da China, Xi Jinping, apresentou uma proposta de quatro pontos para buscar a paz e a estabilidade no Oriente Médio.

O líder chinês debateu a situação do Golfo com o príncipe herdeiro de Abu Dhabi, Khaled bin Mohamed. O encontro ocorreu em Pequim, segundo a agência estatal de notícias Xinhua.

Xi Jinping afirmou que a China vai assumir um papel construtivo nas negociações de paz. O plano defende a construção de uma estrutura de segurança comum e cooperativa para a região.

As declarações representam o posicionamento mais significativo do país asiático sobre a crise até o momento. A entrada da China busca criar um ambiente favorável ao crescimento dos países do Golfo.

O primeiro ponto do projeto defende a coexistência pacífica e uma nova arquitetura de segurança. A ideia é criar um modelo comum, cooperativo e sustentável para o Oriente Médio.

A segunda diretriz da proposta exige a proteção rigorosa da soberania dos Estados. Isso inclui a defesa incondicional de pessoas, instalações e instituições governamentais.

O presidente chinês criticou o uso do direito internacional apenas por conveniência, tema do terceiro ponto. "Não podemos permitir que o mundo volte à lei da selva", declarou Xi Jinping.

A última regra pede a união estratégica entre segurança e desenvolvimento econômico. O líder chinês destacou que os países precisam injetar energia positiva para o crescimento da região.