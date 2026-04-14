SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um idoso morreu após cair ao sair de um elevador de um hotel-cassino em Laughlin, no Estado de Nevada, nos EUA. A família agora abriu um processo na Justiça contra o estabelecimento por homicídio culposo.

A família de Theodore Webber, de 78 anos, entrou com uma ação por negligência contra o Aquarius Casino Resort e uma empresa de elevadores não identificada. De acordo com o Las Vegas Review-Journal, o processo foi protocolado em 8 de abril no Tribunal Distrital do Condado de Clark.

Webber, morador do condado de Maricopa, no Arizona, estava no hotel em 13 de outubro quando sofreu a queda ao deixar o elevador. A ação afirma que ele caiu por causa de uma "condição perigosa e insegura nas dependências do local e/ou no próprio elevador".

Ainda não se sabe exatamente a dinâmica da queda. Os advogados da família dele teriam pedido relatórios e vídeos do momento, que não teriam sido fornecidos pelo cassino.

O processo diz que o idoso ficou tetraplégico após o acidente e morreu em 3 de novembro de 2025 em decorrência dos ferimentos. A ação também cita a Golden Entertainment, empresa ligada ao empreendimento, como ré.

A ação pede mais de US$ 2,5 milhões para cobrir despesas médicas, funerárias e custos relacionados. Na conversão atual, isso corresponde a mais de R$ 12 milhões. Os familiares solicitam ainda danos punitivos e compensatórios, além de indenizações por dor, sofrimento, angústia e perda de qualidade de vida.

A empresa se recusou a comentar sobre o caso por estar em andamento. O retorno foi dado ao Las Vegas Review-Journal e também ao Dailymail.