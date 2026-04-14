SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, e disse estar "chocado" com a postura do governo italiano em relação à guerra e ao que ele chama de ameaça nuclear do Irã. Declaração foi feita por Trump em entrevista ao jornal italiano "Corriere dela Sera".

Em entrevista, Trump afirmou que Meloni se recusa a apoiar os EUA no conflito e na estratégia contra o programa nuclear iraniano. "Ela não quer nos ajudar a nos livrar da arma nuclear", disse o presidente dos EUA.

Trump declarou que não conversou com Meloni sobre o tema e afirmou que a primeira-ministra tenta manter a Itália fora do envolvimento direto. "Não. Ela simplesmente diz que a Itália não quer se envolver. Mesmo que a Itália obtenha seu petróleo de lá, mesmo que a América seja muito importante para a Itália. Ela não acha que a Itália deveria se envolver. Ela acha que a América deveria fazer o trabalho por ela", afirmou.

O presidente americano também questionou, na entrevista, se os italianos aprovam a posição do governo e atacou a líder de direita. "Vocês gostam do fato de que a sua presidente do Conselho não está nos dando nenhuma ajuda para obter o petróleo? As pessoas gostam disso? Eu não consigo imaginar. Estou chocado com ela. Eu pensei que ela tivesse coragem, eu estava errado", disse.

Trump disse que não fala com Meloni "há muito tempo" e atribuiu o distanciamento à falta de apoio da Itália na Otan. "Porque ela não quer nos ajudar com a Otan, não quer nos ajudar a nos livrar da arma nuclear. Ela é muito diferente do que eu pensava", declarou.

Ao ampliar as críticas, Trump afirmou que a Itália e a Europa estariam mudando por causa da imigração. "Ela não é mais a mesma pessoa, e a Itália não será o mesmo país; a imigração está matando a Itália e toda a Europa", disse ao Corriere della Sera.

Trump também atacou a postura europeia em temas de energia e segurança, citando o Estreito de Hormuz como ponto central para o abastecimento. "Eles pagam os custos de energia mais altos do mundo e nem estão prontos para lutar pelo Estreito de Hormuz, de onde recebem energia. Eles dependem de Donald Trump para mantê-lo aberto", afirmou.

Questionado sobre pedidos a aliados por equipamentos militares, Trump disse que a aliança não estaria disposta a enviar o que os EUA pedem. "Eu pedi que enviassem tudo o que quisessem, mas eles não querem porque a Otan é um tigre de papel", declarou.

Na mesma entrevista, Trump elogiou Viktor Orbán por sua política migratória e comparou a Hungria à Itália. "Ele não deixou que as pessoas viessem arruinar o país dele como a Itália fez", disse.