SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente Donald Trump afirmou nesta terça-feira (14) que uma segunda rodada de diálogos com o Irã poderia ocorrer no Paquistão "nos próximos dois dias", depois que uma primeira rodada durante o fim de semana terminou sem acordo. A declaração foi feita em entrevista ao jornal New York Post.

Trump citou que comitiva dos EUA deve viajar para novas negociações. "Deveriam ficar ali [no Paquistão], de verdade, porque algo poderia acontecer nos próximos dois dias e estamos mais inclinados a ir para lá", disse Trump, citado em uma entrevista por telefone com um jornalista do Post em Islamabade.

Inicialmente, o presidente dos EUA havia afirmado que era pouco provável que os diálogos voltassem ao Paquistão. Apesar disso, o Post destacou que Trump voltou a ligar minutos depois para dizer que era "mais provável" que retornassem a Islamabad porque o chefe do exército do país, Asim Munir, "está fazendo um grande trabalho".

Primeira rodada terminou sem acordo no sábado (11). Após cerca de 20 horas de reuniões em Islamabade, as negociações fracassaram, mas Irã sinalizou com a possibilidade de novas rodadas de conversa. Já o vice-presidente dos EUA, JD Vance, afirmou que a falta de acordo é "uma notícia pior para o Irã que para os Estados Unidos."

Estados Unidos querem mais compromisso do Irã. Apesar das discordâncias, Vance sugeriu que um acordo ainda seria possível apenas no caso de o Irã aceitar as condições norte-americanas. "Saímos daqui com uma proposta muito simples, um entendimento de que esta é a nossa oferta final e melhor. Veremos se o Irã a aceita", afirmou ele, na ocasião.

VANCE DIZ QUE CABE AO IRÃ DAR PRÓXIMO PASSO

Declaração foi feita após o fracasso das negociações no fim de semana. J. D. Vance disse, em entrevista à rede de TV FOX News, que houve "algumas boas conversas" com o Irã no Paquistão, mas sem acordo. Ele afirmou, no entanto, que o próximo passo deve partir dos iranianos.

"Realmente existe, em minha opinião, um grande acordo a ser fechado aqui, mas cabe aos iranianos, creio eu, dar o próximo passo", disse J. D. Vance, em entrevista à FOX News.

Vice-presidente demonstrou ser irredutível sobre o enriquecimento de urânio. "Precisamos retirar o material enriquecido do Irã. Precisamos de um compromisso definitivo deles de não desenvolver uma arma nuclear", disse.

"Acordo pode ser positivo para ambos os países, caso os iranianos aceitem as condições", disse J. D. Vance.