SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente Donald Trump anunciou que líderes de Israel e do Líbano devem conversar hoje por telefone, pela primeira vez em décadas, para discutir uma possível trégua no conflito no Oriente Médico.

Trump disse que tenta abrir espaço para reduzir a tensão entre os dois países. "Já faz muito tempo que os dois líderes não conversam, uns 34 anos. Vai acontecer amanhã. Ótimo!", escreveu o presidente dos EUA em uma publicação no Truth Social na noite de ontem.

Israel indicou que o contato envolveria o Benjamin Netanyahu e o presidente libanês Joseph Aoun. Gila Gamliel, integrante do gabinete de segurança israelense, afirmou à Rádio do Exército de Israel que o premiê do país "conversaria pela primeira vez com o presidente do Líbano depois de tantos anos sem contato entre as duas nações".

Autoridades libanesas disseram não ter sido informadas sobre a ligação. Um alto funcionário do Líbano afirmou à Reuters que Beirute não tinha informações sobre um telefonema entre Aoun e Netanyahu, e o gabinete do primeiro-ministro Nawaf Salam também disse não saber de qualquer contato.

Israel discutiu um possível cessar-fogo no Líbano em reunião do gabinete de segurança na noite de ontem. Um alto funcionário israelense disse à Reuters que o governo Netanyahu enfrenta pressão de Washington para chegar a uma trégua.

Enquanto isso, o Líbano continua sendo atacado. Israel prosseguiu na terça-feira com ataques contra várias localidades do sul do país e ontem lançou novo alerta para que moradores da região deixem suas casas. O Hezbollah, por sua vez, disparou cerca de 30 foguetes em direção ao norte de Israel.

Paquistão, que diz mediar conversas entre Washington e Teerã, relacionou a situação no Líbano às negociações para encerrar a guerra com o Irã. "A paz no Líbano é essencial para as negociações de paz (com o Irã)", afirmou Tahir Andrabi, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Paquistão.

Conflito no Líbano se intensificou após o Hezbollah, aliado do Irã, abrir fogo em apoio a Teerã em 2 de março. A ação levou a uma ofensiva israelense no país cerca de 15 meses depois do último grande confronto.

'Zona de extermínio' do Hezbollah: o que se sabe sobre plano de IsraelGoverno libanês vem batendo de frente com o Hezbollah desde o início da escalada. Beirute proibiu as atividades militares do grupo em 2 de março e passou o último ano tentando garantir o desarmamento pacífico da milícia.

Na última sexta-feira, o presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, condicionou negociações com os EUA a um cessar-fogo no Líbano. No sábado, negociadores dos dois países se reuniriam em Islamabad, no Paquistão, mas não chegaram a um acordo, o que fez com que Trump determinasse um bloqueio marítimo no Estreito de Hormuz.