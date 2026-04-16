SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-vice-governador da Virgínia, nos Estados Unidos, Justin Fairfax matou a esposa, Cerina Fairfax, e depois se matou dentro da casa da família.

Homem atirou na esposa e depois tirou a própria vida, segundo a polícia. Agentes foram chamados para atender a ocorrência em uma residência na região de Annandale, na manhã de hoje. Eles encontraram um homem e uma mulher mortos dentro do imóvel, informou o chefe da polícia do condado de Fairfax, Kevin Davis.

Dois filhos adolescentes do casal estavam na casa no momento dos disparos. De acordo com Davis, um filho do casal foi quem ligou para o 911 (serviço de emergência).

A mesma arma teria sido usada nos dois tiros. Davis afirmou que os indícios apontam para um único armamento nos disparos.

Segundo a polícia, o caso envolve "o que parece ser um divórcio complicado ou conturbado". Detetives analisaram imagens de várias câmeras instaladas dentro da casa que, segundo Davis, foram instaladas por causa do processo de divórcio.

Chefe de polícia lamentou o impacto sobre os filhos. "Tão trágico para as crianças perderem os dois pais, ainda mais trágico elas estarem na casa quando isso aconteceu. Certamente é uma queda para uma família relativamente conhecida, que parecia ter muita coisa a seu favor", disse Kevin Davis à CNN.

Fairfax era do partido Democrata e foi vice-governador da Virgínia de 2018 a 2022. Ele atuou no governo de Ralph Northam. Depois do período no cargo, voltou a trabalhar como advogado. Já Cerina Fairfax trabalhava como dentista.

Em 2019, Fairfax foi alvo de acusações de agressão sexual e sofreu pressão para renunciar. Ele negou as acusações e permaneceu no cargo até o fim do mandato.

EM CASO DE VIOLÊNCIA, DENUNCIE

Denúncias podem ser feitas pelo telefone 180, da Central de Atendimento à Mulher, que funciona 24 horas por dia, inclusive no exterior. A ligação é gratuita.

O serviço recebe denúncias, oferece orientação especializada e encaminha vítimas para serviços de proteção e atendimento psicológico.

Também é possível entrar em contato pelo WhatsApp (61) 99656-5008.

As denúncias também podem ser feitas pelo Disque 100, canal voltado a violações de direitos humanos.

Há ainda o aplicativo Direitos Humanos Brasil e a página da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos (ONDH).

Caso esteja em situação de risco, a vítima pode solicitar medidas protetivas de urgência, previstas na Lei Maria da Penha.

PROCURE AJUDA

Se você estiver tendo pensamentos suicidas, procure ajuda especializada.

O CVV (Centro de Valorização da Vida) oferece apoio emocional e prevenção ao suicídio gratuitamente, 24 horas por dia, pelo telefone 188. Também há atendimento por chat, e-mail e presencialmente.

Outra opção é procurar um Caps (Centro de Atenção Psicossocial) na sua cidade.

Há ainda o Pode Falar, canal criado pelo Unicef para jovens de 13 a 24 anos, com atendimento anônimo e gratuito.

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