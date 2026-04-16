SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O chefe do Exército do Paquistão encontrou nesta quinta-feira (16) com membros do governo do Irã em Teerã. O encontro acontece enquanto o país, que assumiu papel de mediador após o começo da guerra, tenta organizar uma nova rodada de negociações pela paz.

Asim Munir, militar paquistanês, conversou com Abbas Araghchi, ministro das Relações Exteriores iraniano, e com Mohammad Ghalibaf, chefe do parlamento. Os dois líderes iranianos faziam parte da comitiva que viajou até Islamabade no fim de semana para conversar diretamente com os EUA.

Apesar de não informar quando nem onde, o Paquistão disse que espera receber novas negociações de paz em breve. A informação foi dada pelo Ministério das Relações Exteriores do país nesta quinta.

A paz no Líbano, porém, é considerada um pré-requisito para novas negociações entre EUA e Irã. O país é bombardeado por Israel desde 2 de março e não foi considerado na trégua de duas semanas anunciada na terça-feira (7). As alegações das Forças de Defesa do país são de que eles tentam eliminar o Hezbollah.

Segundo o governo de Israel, a Benjamin Netanyahu e Joseph Aoun, presidente do Líbano, devem conversar nesta quinta sobre o assunto. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também anunciou a conversa entre os dois lados. Esta deve ser a primeira vez que um líder de Israel e um líder do Líbano conversam diretamente em décadas.

Primeira rodada de negociações terminou sem acordo no sábado. Após cerca de 20 horas de reuniões em Islamabade, as negociações fracassaram, mas Irã sinalizou com a possibilidade de novas rodadas de conversa. Já o vice-presidente dos EUA, JD Vance, afirmou que a falta de acordo é "uma notícia pior para o Irã que para os Estados Unidos."

Apesar das reuniões infrutíferas, um cessar-fogo de duas semanas segue em vigor até a terça-feira (21). Fontes dos Estados Unidos já informaram a agências de notícias que o país não deve estender o cessar-fogo, e sim tentar chegar a um acordo definitivo de paz.

CESSAR-FOGO FRÁGIL

Trump anunciou na terça um cessar-fogo de duas semanas com o Irã. Os ataques foram suspensos por duas semanas e a trégua começou imediatamente, informou ele em publicação na Truth Social.

A declaração de cessar-fogo ocorreu após pedido do primeiro-ministro do Paquistão, que intermediava as conversas. Ele solicitou uma trégua de duas semanas na guerra no Oriente Médio.

O Irã também aceitou a proposta apresentada pelo Paquistão. O Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã divulgou o comunicado em que afirma que o plano com dez pontos do país persa "enfatiza questões fundamentais", como a "passagem regulamentada pelo Estreito de Hormuz sob a coordenação das Forças Armadas do Irã".

No dia seguinte ao anúncio, o Irã acusou Israel de violar o cessar-fogo por seguir bombardeando o Líbano. Tanto Benjamin Netanyahu quanto Donald Trump informaram que o país não estava incluso na trégua por causa do Hezbollah. O Líbano é alvo de ataques desde 2 de março.

No meio da semana, porém, Israel sinalizou que negociaria separadamente a paz com o Líbano. Em comunicado, o gabinete de Benjamin Netanyahu informou que as negociações diretas devem acontecer "o mais rápido possível".

Primeiro-ministro de Israel e presidente do Líbano devem conversar hoje por telefone. Um encontro entre as duas lideranças é articulado e deve acontecer em Washington D.C.