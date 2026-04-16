SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As Forças Armadas dos Estados Unidos dizem ter matado três pessoas ao atacar uma embarcação no Pacífico Oriental.

Militares dos EUA afirmam que a embarcação atingida navegava por rotas usadas pelo tráfico de drogas. Em nota, o Comando Sul dos EUA (Southcom) disse que a inteligência confirmou que o barco transitava por caminhos conhecidos do narcotráfico e participava de operações de tráfico, sem divulgar provas públicas.

O Southcom informou que a ação foi autorizada pelo comandante do órgão, o general Francis L. Donovan. "Em 15 de abril, por ordem do comandante do #SOUTHCOM, Gen. Francis L. Donovan, a Força-Tarefa Conjunta Lança do Sul realizou um ataque cinético letal contra um navio operado por Organizações Terroristas Designadas", diz o comunicado.

Local exato do ataque não foi divulgado pelas autoridades americanas. A operação ocorreu nesta quarta-feira (15), de acordo com o relato publicado pelo comando militar.

Este foi o quinto ataque a embarcações atribuído à força-tarefa apenas em abril, segundo o próprio Southcom. No mês, as ações já deixaram 14 mortos, ainda de acordo com o comando.

O QUE É A OPERAÇÃO LANÇA DO SUL

A Força-Tarefa Conjunta Lança do Sul foi criada em novembro do ano passado com a justificativa de reforçar o combate ao narcotráfico. O governo de Donald Trump diz que a iniciativa busca proteger os EUA do que chama de "narcoterroristas" no Hemisfério Ocidental.

Ao anunciar a ofensiva, o chefe do Pentágono disse que a ação atende a uma ordem direta do presidente. "O presidente Trump ordenou a ação, e o Departamento de Guerra está cumprindo a ordem. Hoje, estou anunciando a Operação Lança do Sul", escreveu, em comunicado divulgado no X.

O secretário de Defesa, Pete Hegseth, afirmou que a missão tem como foco retirar criminosos ligados às drogas da região. "Liderada pela Força-Tarefa Conjunta Southern Spear e a SOUTCHOM, esta missão defende nossa pátria, remove narcoterroristas do nosso hemisfério e protege nossa pátria das drogas que estão matando nosso povo. O hemisfério ocidental é a vizinhança da América e nós o protegeremos", disse.

ATAQUES RECENTES NO PACÍFICO

Na segunda-feira (13), os EUA disseram ter matado duas pessoas em outro ataque a uma embarcação no Pacífico Oriental. Na ocasião, o Southcom também afirmou que o alvo navegava por rotas usadas pelo tráfico de drogas, sem apresentar evidências públicas.

O governo Trump tem descrito a ofensiva no mar como parte de uma guerra contra o que chama de "narcoterroristas". A estratégia tem sido alvo de críticas por não trazer, até agora, provas públicas que liguem as embarcações atacadas ao narcotráfico.