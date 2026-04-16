SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ataques de mísseis e drones da Rússia deixaram pelo menos 12 mortos e dezenas de feridos em diferentes regiões da Ucrânia nesta quinta-feira (16).

Odessa registrou seis mortes após bombardeios noturnos. O chefe da administração militar local, Sergiy Lysak, confirmou que mísseis e drones atingiram a cidade portuária no sul do país.

A capital Kiev teve quatro mortes, incluindo uma criança de 12 anos. Equipes de resgate tiraram outra criança dos escombros de um prédio. O prefeito Vitali Klitschko disse que o ataque feriu 10 pessoas e causou incêndios.

Dnipro confirmou a morte de duas pessoas. O chefe da administração regional, Oleksandr Ganzha, relatou que o ataque deixou 10 feridos, incluindo uma mulher de 40 anos em estado grave.

Kharkiv também sofreu ataques de drones. Um homem de 66 anos e uma mulher de 77 anos ficaram feridos, afirmou Oleh Syniehubov, chefe da administração militar da região nordeste.

O governo local orientou a população a buscar proteção. Tymur Tkachenko, chefe da administração militar de Kiev, pediu aos civis que ficassem em abrigos até o fim do alerta de mísseis.

ATAQUES INTENSIFICADOS

A Rússia ataca a Ucrânia com drones quase todas as noites. Moscou dispara centenas de equipamentos contra o país vizinho com frequência desde o início do conflito.

As forças russas intensificaram os bombardeios durante o dia recentemente. Os ataques diurnos somam-se à rotina de ofensivas militares que marcam a guerra de quatro anos entre os dois países.