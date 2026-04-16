BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O primeiro-ministro cessante da Hungria, Viktor Orbán, afirmou em entrevista nesta quinta-feira (16) que está sentindo "fadiga, dor e um vazio" após a eleição de domingo (12), cujos resultados deram vitória ao ex-aliado e agora opositor Péter Magyar e vão encerrar 16 anos de Orbán no poder.

"Essa dor [da derrota] liberou muita energia em mim, e não cabe a mim decidir o que fazer. Não sei se consigo encontrar felicidade na vida ?além da minha família? ou ímpeto, ambição, inspiração. Não sei ainda, porque agora estou lutando contra a fadiga, ou a dor, e o vazio, assim como você", afirmou ele em entrevista a um canal de YouTube que o apoia.

Orbán reconheceu ainda no domingo sua derrota. O partido de Magyar, o Tisza, alcançava já 138 das 199 cadeiras do Parlamento quando as urnas estavam em 98% de apuração, ultrapassando a maioria com a qual vai poder fazer reformas constitucionais e reverter medidas tomadas durante os quatro mandatos de atual premiê. Magyar deve formar o novo governo até o dia 12 de maio.

Magyar, que fora do Fidezs, o partido de Orbán, até 2024, tem aproveitado a primeira semana após o pleito para anunciar medidas impactantes nesse sentido, como a suspensão das emissoras estatais até uma reforma da lei de mídia no país.

O aparelhamento do setor público e privado de comunicações foi fundamental para que Orbán corroesse o processo democrático do país, tornando o campo de disputa política muito mais favorável ao seu partido.

Magyar se comunicou com eleitores durante a campanha pelas redes sociais e ignorou a imprensa pró-Orbán, pública ou privada. Agora eleito, ele continua usando as plataformas para fortalecer a imagem de que seu governo vai desmontar o legado do premiê cessante.

Dois exemplos desde esta quarta-feira (15) mostram essa intenção. Ao visitar o palácio de governo e o presidente do país, Tamás Sulyok, Magyar publicou em seus perfis no X e no Facebook uma foto com o presidente acompanhado de dura mensagem.

"Tamás Sulyok é indigno de representar a unida da nação húngara. Ele é inadequado para servir como o guardião da legalidade. Ele é impróprio para servier como uma autoridade moral ou um exemplo. Após a formação do novo governo, Tamás Sulyok deve deixar o cargo imediatamente", escreveu o vencedor da eleição.

Poucas horas depois, Magyar publicou ainda um vídeo debochando de Orbán durante a visita ao palácio. Ao lado de Sulyok, o premiê eleito aparece em uma espécie de terraço e avista Orbán em uma sacada próxima, aparentemente lendo um discurso. Magyar abre as mãos e diz "absolute cinema", um meme tornado famoso por uma imagem do diretor Martin Scorsese fazendo o mesmo gesto.