SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pilotos de avião foram ouvidos, nos Estados Unidos, fazendo barulhos de gato e cachorro na frequência de controle de tráfego aéreo.

Miado ocorreu no Aeroporto Nacional Ronald Reagan, em Washington, em 12 de abril. Na gravação, um dos pilotos -que não teve o nome divulgado- aparece imitando o som de um gato durante diálogo com a torre de controle. O áudio foi obtido inicialmente pelo site de notícias ATC.com.

Pilotos foram rapidamente repreendidos, com alguém dizendo: "Vocês precisam ser pilotos profissionais". A repreensão, no entanto, foi recebida com mais miados e latidos.

Uma pessoa respondeu aos pilotos em tom de deboche. "É por isso que vocês ainda voam em um RJ", disse ela. "RJ" significa jato regional. O termo se refere a aeronaves usadas por companhias regionais, comuns no início da carreira de pilotos nos Estados Unidos.

Agência do governo americano não gostou da brincadeira. Em nota, a FAA (Federal Aviation Administration, em inglês), órgão responsável por regular, supervisionar e garantir a segurança de todos os aspectos da aviação civil, afirmou que os regulamentos proíbem os pilotos de "manter conversas não essenciais quando estiverem abaixo de 10.000 pés de altitude". A agência disse ainda que o caso será investigado.