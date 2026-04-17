SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Oito pessoas morreram na queda de um helicóptero em uma área montanhosa na província de Kalimantan, na Indonésia.

A aeronave perdeu contato com o comanda aéreo na manhã de ontem. O helicóptero, modelo Airbus H130, decolou de uma plantação em Melawi e desapareceu dos radares pouco tempo depois.

As vítimas são seis passageiros e dois tripulantes. As identidades dos passageiros seguem sob sigilo, mas as autoridades locais confirmaram as mortes do piloto Marindra W. e do copiloto Harun Arasyd.

O local da queda fica em uma floresta densa. "O local da queda, ou da perda de contato, fica em uma área densamente florestada com terreno íngreme e montanhoso", afirma Mohammad Syafii, chefe da agência de resgate.

Equipes de busca localizaram destroços da aeronave. Peças que parecem ser da cauda do helicóptero apareceram a cerca de três quilômetros do ponto de falha de comunicação.

As causas do acidente ainda são desconhecidas e serão investigadas. A aeronave pertencia à empresa Matthew Air Nusantara e passava por terras da produtora de óleo de palma Citra Mahkota.

O resgate dos corpos parou durante a noite. O terreno acidentado e a baixa visibilidade forçaram a suspensão dos trabalhos de buscas na região de Sekadau.

A polícia confirmou a dificuldade de acesso. "A equipe chegou ao local da queda. Contudo, devido à escuridão e ao terreno íngreme, a evacuação não será possível esta noite", diz Sugiyanto, oficial da Polícia.

Uma força-tarefa atua no local. Militares, policiais, bombeiros, guardas florestais e voluntários tentam acessar a área dos destroços por via terrestre.