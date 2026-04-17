SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Ministério das Relações Exteriores do Irã afirmou que suas reservas de urânio enriquecido não seriam transferidas "para lugar nenhum". Fala ocorre um dia após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dizer que Teerã havia concordado em entregá-las.

Na versão de Trump, o governo iraniano teria aceitado "devolver o 'pó' nuclear". Os Estados Unidos afirmam que a substância pode ser usada para fabricar armas nucleares.

"O urânio enriquecido do Irã não vai ser transferido para lugar nenhum", disse o porta-voz do ministério, Esmail Baghaei, à televisão estatal.

Presidente dos EUAtambém alegou que o Irã aceitou ficar mais de duas décadas sem armas nucleares. "Temos uma declaração, muito forte, de que eles não terão armas nucleares por mais de 20 anos", afirmou.

Apesar das alegações norte-americanas, o Irã diz que nunca quis ter bomba atômica. O embaixador do Irã na França, Mohammad Amin Nejad, disse que o programa nuclear iraniano "era pacífico". "Estava sob inspeção da Agência Internacional de Energia Atômica, e não havia nenhuma dúvida. Entre 2015 e 2018, houve 15 relatórios confirmando o caráter pacífico das instalações nucleares iranianas." E concluiu: "Nunca tivemos a intenção de ter a bomba atômica."