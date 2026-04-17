BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (17) à AFP que já não restam "pontos conflitantes" por resolver para se chegar a um acordo de paz com o Irã. Ele acrescentou que o pacto estava "muito perto" de se concretizar.

O republicano disse ainda, à agência Reuters, que mais conversas serão necessárias para finalizar o acordo e que elas acontecerão "provavelmente no fim de semana". Ele acrescentou que talvez vá a Islamabad assim que um acordo for fechado. "Ainda não tomei essa decisão", afirmou.

As declarações foram dadas pelo republicano após uma série de publicações nas redes sociais nas quais ele elogiou os avanços na reabertura do estreito de Hormuz e no desmantelamento do programa nuclear iraniano.

"Estamos muito perto. Parece que vai ser algo muito bom para todos. E estamos muito perto de fechar um acordo", afirmou em uma breve conversa telefônica com a AFP, de Las Vegas. "O estreito [de Hormuz] vai estar aberto; na verdade, já está aberto. E as coisas vão muito bem."

Ao ser consultado sobre quais questões espinhosas ainda restavam por resolver, Trump respondeu: "Nenhum ponto conflitante, absolutamente nenhum".

Quando foi perguntado por que não podia anunciar formalmente o acordo neste momento, após sua série de publicações otimistas, Trump afirmou que desejava contar com um acordo por escrito. "Eu não procedo dessa maneira; eu quero tudo por escrito", disse.

Uma primeira rodada de negociações entre os Washington e Teerã, realizada no Paquistão no fim de semana passado, fracassou em chegar a um acordo. Trump, no entanto, indicou que uma segunda rodada poderia ocorrer em breve.

O presidente americano tem afirmado que a exigência fundamental de seu país é que o Irã nunca venha a desenvolver uma arma nuclear e, na quinta-feira (16), declarou que Teerã aceitou entregar suas reservas de urânio enriquecido. Autoridades iranianas dizem que o assunto ainda não está encerrado.

"Vamos resolver isso juntos. Vamos entrar no Irã, em um ritmo tranquilo, e começar a escavar com maquinário pesado. Vamos trazer tudo para os EUA", disse Trump à agência Reuters, também durante uma entrevista por telefone.

Ele se referiu a "poeira nuclear" e acrescentou que ela seria recuperada "muito em breve". A menção de Trump à "poeira nuclear" é uma referência ao que ele acredita ter restado após os EUA e Israel bombardearem as instalações nucleares do Irã em junho do ano passado.