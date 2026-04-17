SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente americano, Donald Trump, negou hoje que os Estados Unidos pagarão por urânio enriquecido ao Irã.

Site de notícias Axios informou que o governo Trump discutia liberar US$ 20 bilhões em ativos iranianos congelados. A proposta seria feita em troca do arsenal nuclear do Irã, segundo dois funcionários americanos e duas outras fontes ouvidos pela publicação.

Trump foi questionado sobre assunto em entrevista à CBS News. "Não, não vamos pagar nem 10 centavos", respondeu ele.

Donald Trump afirmou que o Irã "concordou com tudo" nas negociações com os EUA. Segundo ele, o acordo inclui a remoção do urânio enriquecido do território iraniano. Ele disse ainda que os dois países trabalhariam juntos para retirar o material e levá-lo aos Estados Unidos.

Operação não envolverá tropas americanas em solo, diz Trump. O presidente também afirmou que o Irã teria concordado em parar de enriquecer urânio. As negociações devem continuar nos próximos dias, enquanto os EUA mantêm o bloqueio militar até um acordo final.

Regime afirma que suas reservas de urânio enriquecido não seriam transferidas "para lugar nenhum". A fala foi feita pelo porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, um dia após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dizer que Teerã havia concordado em entregá-las.

O cessar-fogo de duas semanas foi firmado em 7 de abril. Na última quarta-feira, fontes oficiais do governo dos EUA afirmaram que o país não concordou com a extensão da trégua.

Primeira rodada de conversações entre os Estados Unidos e o Irã, realizada no Paquistão no fim de semana passado, terminou sem um acordo de paz. No entanto, Trump indicou que uma segunda rodada poderia ocorrer em breve.

O Irã afirma que manter o Estreito de Hormuz aberto é "condicional à adesão dos EUA aos termos do cessar-fogo". As autoridades iranianas esperam que um acordo preliminar possa ser alcançado nos próximos dias com os esforços do mediador Paquistão.

País persa diz buscar possibilidade de estender o cessar-fogo para "criar espaço para mais conversas sobre o levantamento das sanções ao Irã e garantir a compensação por danos de guerra". "Em troca, o Irã fornecerá garantias à comunidade internacional sobre a natureza pacífica de seu programa nuclear", disse a autoridade iraniana à Reuters.