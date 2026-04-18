SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um terremoto de magnitude 5,3 atingiu a região de Hindu Kush, no Afeganistão, neste sábado (18). Não há informações sobre vítimas.

O tremor ocorreu a uma profundidade de 198,8 quilômetros. Os dados foram registrados e divulgados pelo Centro Sismológico Euro-Mediterrânico.

Outro terremoto, de magnitude 5,8, atingiu o Afeganistão na noite de 3 de abril. O abalo ocorreu no nordeste do país, a uma profundidade de 186,4 quilômetros, segundo o USGS (Serviço Geológico dos Estados Unidos).

O terremoto ocorrido há duas semanas deixou 12 pessoas mortas. O número faz parte de um balanço atualizado divulgado pelo governo afegão e pelo Crescente Vermelho, que antes contabilizava oito vítimas.

O epicentro do abalo no início de abril ocorreu a 35 quilômetros ao sul de Jorm. A área fica na província de Badakhshan, mas os tremores foram sentidos em várias partes do país, incluindo a capital, Cabul.